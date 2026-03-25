歷史系博士做機場保安惹議！網民嘆文科生就業困境：大材小用

到底學歷越高是否就代表前途越好？ 近日有網民發文指自己從事機場保安，竟迎來了一位「歷史系博士生」新同事，令他大感不解。帖文亦隨即引爆熱議，有人大嘆這是「文科悲歌」，亦有人認為對方只是「騎牛搵馬」。事件背後還反映出近年大學生求職市場空缺腰斬、「高學歷人才低就」的殘酷現實！



有從事機場保安的網民發文表示新同事是歷史系博士生（Facebook群組@裁員炒人消息關注組）

高學歷震驚同事

近日，有網民在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」中發文，樓主表示自己是一名機場保安，當日返工時竟發現新入職的同事是一名博士生。樓主追問對方主修甚麼學系，得知是「歷史系」後非常疑惑，表示「真係奇怪，讀到博士都要做機場保安」。

網民嘆文科搵工困難

帖文一出，隨即引發大批網民熱議，直言在香港讀純文科出路向來狹窄，更有網民表示「讀博士唔係問題，讀歷史先係問題。」並無奈地道出文科生的職場困境，不少人畢業後大多選擇投身教育事業或做公務員，「但呢兩個工種大把人爭，已經去到幾千選一嘅地步。」但不少人對該名博士生的處境表示理解，直言「經濟環境唔同咗，高學歷都未必容易搵到工作」。

另有網民推測他可能只是將這份工作當作過渡期「絕大部分都係做幾個月或幾星期，一搵到好工咪即走囉！」、「後生仔好多都暫時做住先，邊做邊搵工或者等考公務員」，亦有網民指出，做機場保安分分鐘是入政府的跳板，「主要係工作經驗，做過機場保安肯定可以增加入職海關和入境處機會。」另有網民笑言新同事是「想創造歷史」、「係咪同佢論文研究嘅題目有關呀？」

有網民推測博士生同事可能只是將這份工作當作過渡期。《飛常日誌》劇照

機場保安入職門檻不算高

翻查資料，其實機場保安的入職門檻其實並不高。機場保安有不少崗位，以「航空安檢督導」為例，主要職責包括航機搜查、旅客及行李安全檢查、貨物安檢、證件檢查，以及機場出入管制等。入職要求只需年滿18歲及願意輪班工作，學歷要求視乎特定工作，一般只需中三或中五程度（或同等學歷），並會提供入職及在職培訓。

薪酬方面，初入職的月薪連津貼，最高可達$19,930（9小時更）或$23,190（12小時更）；若做滿兩年並成為特定X光機操作員，月薪連津貼最高更可達$21,420（9小時更）或$24,160（12小時更）。以中學學歷而言，起薪點算是不俗，但對於擁有博士學位的求職者來說，難怪會令一眾網民慨嘆大材小用。

（AVSECO）

大學生求職寒冬

不過，這位歷史系博士生選擇放下身段，背後也反映出近年來大學生求職市場的殘酷。大學聯校就業資料庫（JIJIS）報告指出，2025年首季適合大學生申請的全職空缺數量按年暴跌逾五成，僅剩7,928個。

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當中六大行業更淪為求職重災區，其中不少文科生最常投身的「教育類」亦迎來寒冬。數據顯示，教育類職位空缺由2024年的817個，急挫至2025年首季僅得301個，跌幅高達63.2%。不少人感嘆「一畢業就等於失業」，可以理解不少高學歷人才選擇投身其他行業以賺取穩定收入。