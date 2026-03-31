寶可夢公司招聘農學博士　年薪達1000萬日圓+入職即領百萬津貼

各位精靈訓練員們，有沒有夢想過自己有一日可以成為Pokemon裡的「大木博士」？近日，日本寶可夢公司罕有地公開招募真人版「大木博士」，不但年薪高達1000萬日圓（約49萬港元），入職後更大派兩次100萬日圓津貼（共約9.8萬港元）。到底成為「博士」需要甚麼條件？一起來看看吧！

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日前，日本寶可夢公司公布最新招募資訊，當中一個名為「博士號取得者」的職缺一推出，即時引來廣大網民熱烈討論。從招聘條件來看，這次寶可夢招募的對象是擁有理工或農學系博士學位的人才，並需具備研究動植物生態的經驗。語言能力方面，應徵者須達到日語N1程度，同時擁有良好的英語能力。至於薪酬待遇，該職位年薪介乎600萬至1000萬日圓（約29萬至49萬港元）。此外，「博士」還享有特別津貼，成功入職者會即時獲發100萬日圓（約4.9萬港元），其後每年3月都會再派發100萬日圓，可謂真正高薪厚職！

寶可夢公司今次招募一位擁有理工及農學背景的「真」博士，讓許多網友都很好奇官方到底正在籌備甚麼大計？事實上，寶可夢近年積極推廣更多具學術氣息的內容。於2025年6月推出的《寶可夢生態圖鑑》，從現實世界的動物行為及生態學角度，剖析各種寵物小精靈，推出後旋即成為熱賣書籍，累積銷量已超過80萬本。外界普遍推測，寶可夢公司是希望乘勝追擊，將動植物生態學更深入地融入未來的計劃開發當中，讓寶可夢的世界觀變得更加立體和真實。

值得一提的是，日本插畫家木下千尋（きのしたちひろ）日前亦在X上轉貼了這則招聘廣告。他本身就是一位專門研究海龜等海洋生物的行為生態學及潛水生理學的農學博士。木下千尋曾參與《寶可夢生態圖鑑》的插畫繪製工作，與另一位同樣擁有農學博士學位的寶可夢公司職員米原善成一同協作完成該書。

有細心的網民發現應徵表格當有中一欄選填項目「是否具備寶可夢遊戲或卡牌遊戲經驗」，因而推測官方不單希望應徵者具備相關學術能力，而且還希望對方是一位熱愛和熟悉寶可夢的「博士」。讓網民紛紛都笑言「看了20年的Pokemon經驗終於能寫上履歷了」，也認為該職位能夠跨越學術和遊戲產業，將自己的熱愛融入工作當中，可謂真正的「夢想職業」。