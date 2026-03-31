全球有禮貌國家排名出爐！日本實至名歸？因「太低調」自評分極低

出國旅遊或移民，當地人的禮貌程度往往決定了第一印象。美國匯款公司Remitly近期發布「全球最有禮貌國家」排行榜，訪問了26國共4,600人得出數據，日本以壓倒性優勢奪冠，中國也高踞第4位，超越德國、美國等國。榜單一出，隨即在社交平台掀起網民熱議，除了質疑榜單公信力外，亦對各國「公認禮貌」與「現實體驗」之間的落差議論紛紛。



票選全球最有禮貌國家Top 10（Remitly）

根據Remitly的官方數據，有高達35.15%的受訪者公認日本是全球最有禮貌的國家。報告分析，這樣的結果並不意外，因為日本深厚的「敬語文化」與隨處可見的鞠躬禮儀，確實令外國遊客留下深刻印象。

全球禮貌排名 Top 5：各國社交文化大不同

除排在第一的日本外，榜單前五名亦展現了截然不同的文化特色，緊隨日本之後，位列第二的加拿大以包容和「道歉文化」著稱，將謙讓視為生存之道，英國則是紳士作風，將「請、謝謝」與排隊禮儀融入日常生活之中；排名第四的中國因是受儒家思想影響，待人接物講究客氣與和氣；而位列第五的德國的禮貌展現在「邊界感」上，透過準時、可靠及尊重他人安寧，將體貼轉化為生活準則。

但有趣的是，日本人在「自我評價」項目中卻排在倒數第二。機構分析指出，並不是日本人沒禮貌，反而能夠體現日本文化中的低調和謙遜——越是注重禮儀的人，自我要求越高，越不會自居「有禮」。相比之下，巴西與智利人對自己的社交表現最為自信，反映出南美文化中熱情、外向的一面。但整體而言，各國自評的分數差距並不大，顯示全球受訪者普遍對自己的社交表現都感到滿意。

（Remitly）

全球「最友善」國家前三名

調查亦選出了全球公認「最友善」的國家，排在首位的加拿大人的包容力與熱情，讓不少遊客感到賓至如歸。巴西則憑藉熱情好客與緊密的社區聯繫位列第二。排名第三的澳洲，亦因悠閒隨性的國民性格而榜上有名。

最後，研究團隊指出，全球對「禮貌」的標準定義可能會因應文化而產生差異。對於計劃移居或旅遊的人士，嘗試融入當地文化，例如一個簡單的微笑或鞠躬，亦有助於迅速適應新環境。

（Remitly）

網民公認名次與真實體驗有落差

這份看似權威的榜單也引起網民熱議，不少人質疑排名有失公信力。有網民直言，德國人的「嚴謹」有時更像是「不寬容」，亦有人批評日本雖然奪冠，但實際上對嬰兒或歡笑聲等生活雜音的容忍度極低，認為禮貌「只是做戲」。

對於中國位列第四，網民意見亦相當分歧。有意見認為若單以服務業標準衡量，中國的排名未必完全沒根據，甚至有感近期日本的服務態度有所下滑。更有網民指出，榜單中連印度也榜上有名，一看就知道調查標準與現實體驗有落差，提醒大家不要對歐美或特定國家有過濾鏡，「親身領教過就知不敢恭維」。