黎明演唱會2026｜揭初代天王6大威水史 訪問韓國封路實錄

《黎明 LEON LAI ROBBABA 紅館演唱會 2026》於紅館正式開騷，不少網民大讚今次演唱會舞台效果驚人，由十幾個不同大小的立體屏幕組成的巨型屏幕令視覺更立體， 演唱會片段連日來也在Threads瘋傳，更大讚黎明唱功有如行走的CD。年輕網民對於黎明以前有幾紅未必感受到，其實當年天王都曾被批唱功麻麻，不過作為初代港產偶像那些年真係紅到發紫，《開罐》就同大家數下佢威水史！



《黎明 LEON LAI ROBBABA紅館演唱會 2026》3月22日晚於紅館揭序幕。（公關提供）

黎明為粉絲送驚喜

Leon的演唱會向來在製作上毫不吝嗇，這次更手筆向每位入場觀眾送上可愛的「紅蘿蔔」手燈，舞台設計也甚有特色，巨型屏幕由十幾個不同大小的立體屏幕組合而成，令視覺更立體，加上每個立體屏幕都能播出不同畫面。場館內接近200支雷射燈，打造出強化版雷射天幕，強勁節奏的音樂躍動，給予觀眾視覺、聽覺的官能刺激。

作為初代港產偶像，當年黎明粉絲瘋狂程度，絕對比姜糖、神徒們誇張。不但為見偶像一面導致封路，1997年「黎明的Live Version」演唱會有來自10個國家及地區，為數約六百多人組成的「黎明家族世界大聯盟」聚集在紅館，被傳媒稱為「十國聯盟粉絲團」。

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1. 失落金像獎粉絲寫信去報館表不滿

黎明在 1996 年參演電影《甜蜜蜜》後爆紅，更憑藉「黎小軍」一角首次獲得香港電影金像獎最佳男主角提名。然而，最終他未能獲獎，引起部分粉絲強烈不滿。有粉絲甚至寫信到報館，質疑黎明是因為遭到業界排斥才落選。對於這些傳聞，黎明隨後也親自出面否認了遭到排斥的說法。

《甜蜜蜜》劇照

2. 韓國粉絲多到要封路

1995 年，黎明憑藉電影《墮落天使》與《甜蜜蜜》成功打入韓國市場。他斯文、儒雅的小生形象，使他成為當時眾多韓國少女心目中的「國民初戀」。為了宣傳電影節閉幕片《半生緣》，1997 年10月17日黎明出席釜山國際電影節時，當他出現在南浦洞廣場的簡易舞台時，現場湧入了數以萬計的韓國粉絲。由於聚集人數遠超預期，導致南浦洞一帶的交通完全癱瘓。韓國警方更出動了大量警力維持秩序，並在現場實施了嚴格的交通管制及局部封路。

從下圖相片所見，雖然相片來源無法確定，但推斷是當年韓媒報導盛況的剪報，而相片中右下角寫道「17日，南浦洞 PIFF 廣場簡易舞台周邊聚集了如人海般的群眾。為了宣傳電影節閉幕片《半生緣》而來到釜山的香港明星黎明，與觀眾進行了見面活動。當天活動於下午 5 點開始，但黎明的粉絲俱樂部成員從下午 3 點起就在舞台前守候。」

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3. 紅到出韓文歌

黎明在韓國的影響力不僅限於影視。1995 年，他的國語專輯《愛難求》在韓國發行，他也多次登上韓國電視節目，當時台下粉絲甚至能跟著唱中文歌詞。1998 年，他邀請韓國作曲家崔成旭為《我這樣愛你》作曲，並特別推出韓語版本，讓他成為首位登上韓國音樂流行榜前十名的香港歌手。隨後，如《Sugar in the Marmalade》、《愛你 不愛你》等熱門歌曲也都推出了韓語版。

4. 韓星們都是黎明粉絲

黎明的魅力跨越了演藝圈，許多知名韓星如 IU、金喜善、宋慧喬、尹恩惠、韓彩英及金鐘國等，都曾公開表示自己是黎明的粉絲。甚至南韓已故前總統盧武鉉也曾公認，黎明在韓國是家喻戶曉、無人不知的頂尖藝人。

當年初出道的全智賢同LEON拍廣告，成為了小粉絲。（網上圖片）

5. 十國聯盟粉絲團

黎明的粉絲不僅遍佈韓國，更遍及世界各地。1997 年舉辦「黎明的 Live Version」演唱會時，現場聚集了來自 10 個不同國家及地區、年齡層從 4 歲到 82 歲不等的粉絲，組成了約六百多人的「黎明家族世界大聯盟」。他們在紅館外拉起橫額、高喊口號支持偶像，被當時媒體譽為「十國聯盟粉絲團」。

6. 連續 12 年電訊廣告代言

作為「四大天王」之一，黎明的形象非常親民且具備高商業價值，代言範圍涵蓋食衣住行。其中最令人印象深刻的，莫過於他在 1993 年至 2005 年間，連續 12 年擔任和記電訊的代言人。每一部廣告都像短篇迷你劇，講述女主角「阿 May」與黎明的愛情故事。廣告中的經典金句如「要贏人，先要贏自己」，至今仍深植人心。