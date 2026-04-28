將軍澳食肆經理嘲大學生職員　用字太口語！自信更正變神級錯字

職場上有時懶醒未必能建立威信，分分鐘老貓燒鬚變成笑柄。日前有網民在將軍澳一間連鎖餐廳，目睹一名經理不滿大學生員工用字太口語，恥笑對方後親自出手更正。結果更正後的版本竟鬧出笑話，完美示範何謂五十步笑百步。



（Facebook專頁@將軍澳主場）

經理嫌大學生用字太口語

日前有網民於Facebook專頁「將軍澳主場」發文，指光顧將軍澳某連鎖餐廳時，目睹一名經理正在大聲地「不屑地恥笑一個大學生職員在櫃門上貼上『壞咗』」。而該經理認為大學生不應使用如此口語化的字眼。經理隨後「好得意地更換貼紙」，過程中更爆出一句：「大學生喎！」 然而，當樓主定睛一看，卻發現經理換上的貼紙竟然寫著大大的「固障」！正確寫法應為「故障」，經理恥笑職員卻寫出離譜錯別字，場面極度尷尬。

網民目擊經理恥笑店員卻寫出錯別字，場面極度尷尬。（Facebook專頁@將軍澳主場）

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目擊全過程的樓主直言，大學生職員雖然寫得口語化，「但起碼唔係錯別字先」。他表示「故障」一詞通常用於機器，櫃門損壞寫成「『壞咗』又不覺得好有問題」。

樓主亦觀察到該經理同樣年輕，「邊個讀得多啲書就唔知喇」，並推測現代人習慣「揸pad多過揸筆」，太過依賴語音輸入導致執筆忘字。他最後也表示「總之取消（笑）他人之前都檢視吓自己先。」

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網民：五十步笑百步

此帖文亦引起網民熱議，不少人對經理的神級錯字發揮極致創意，笑言「固障」二字博大精深，可解讀為「固定有智障」或「固執的智障」，甚至建議「唔好寫咁長，寫『智障』兩個字算啦」 ，多數網民認為該名大學生用字貼地，認為「壞咗冇錯字，固障直頭錯9晒」，更直言櫃桶損壞寫「壞咗」簡單直接，好過寫錯字死撐專業，「櫃桶寫壞咗有咩問題？經理個腦就真係故障喇」。

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有網民提到經理的行為就是職場中典型的「自卑感作祟」，正因為經理學歷未必高，才「潛意識鍾意搵大學生錯處」來平衡心理，想在後輩身上刷存在感。有網民感嘆「職位名叫經理，就以為自己有強大社會經驗」，可惜現實往往是「社會位置錯配，高位的人連八達通都唔識用」。