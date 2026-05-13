工程師長文自嘲入錯行！後悔錯失6次脫貧機會　網民轟:想得太簡單

揀科是否真的能決定人生？基層年輕人若想透過讀書「翻身」，醫護、教育或社工等專業真的是脫貧上流的唯一快車？近日，一則關於工程師職涯困境的帖文引起網民熱議，樓主以血淚史控訴工程界與醫護專業的待遇天壤之別，感嘆選錯學科即代表告別上流社會！



有工程師網民在討論區發文控訴自己入錯行，痛失脫貧機會。（連登截圖）

近日一名擔任屋宇裝備工程的工程師在連登討論區發文，細數基層年輕人最容易錯過的「6次脫貧上流機會」。自嘲自己只是一個「微小的人」，無法救贖那些「明明有上流快車唔上，偏要讀屋宇裝備工程學做建築機電工程」的人，直言由入錯行那一刻起，便與上流社會徹底分道揚鑣。

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錯過脫貧上流的6次機會

第一次機會：一開始就揀錯科

當年成績優異的同學目標清晰，選擇社會工作、護理等學位。這些專業畢業起薪普遍達36k，且每年穩定加薪。反觀不少基層學生見「工程」二字便幻想西裝骨骨，入行才發現要在「石屎森林」與地盤師傅周旋，且起薪僅約18k，連其他專業的一半也達不到。

第二次機會：錯失轉換跑道機會

當醫護及社工系學生學習救人與服務社會時，工程生正苦研流體力學等艱澀學問。樓主感嘆當時未有察覺學科發展的落差，亦未有像部分同學般果斷透過Non-JUPAS轉讀護理，錯失了轉變跑道的黃金期。

網民後悔錯失了轉變跑道的黃金期。（《未生》劇照）

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第三次機會：實習環境差異

實習階段，不同科的學生進入不同的環境實習，而工程生則需在充滿鏽味的實驗室及天台機房工作。樓主形容在「坐以待斃」，捱足4年只換來一個18k起薪的「助理工程師」虛銜。

第四次機會：畢業後的職涯抉擇

畢業後，護士及社工的起薪點已達36k，而工程畢業生仍需面對21k以下、甚至返5.5日的工作環境。當時各大院校均有提供護理轉制課程或社工碩士課程，但不少人仍選擇留在工程界繼續繪畫風喉圖。

工程師起薪未及護士及社工高。（《未生》劇照）

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第五次機會：薪酬殘酷對比

工作3年後，工程師月薪約25k，但同期護士、社工及老師透過年度增薪，月薪已突破42k。樓主直言「你做咗咁多年工程師，幾經工作多年，但就連人哋嘅畢業起薪都未到」。

第六次機會：還要貼錢考牌

為了考取特許工程師（CEng）牌照，不少人需額外花費28萬港元修讀碩士課程以滿足學術要求。樓主感嘆，醫護與教師畢業即具專業註冊資格，工程師還要倒貼巨款去買一個「考牌機會」，甚至連這筆錢也足以報讀醫護轉制課程直接轉行。

樓主呻工程師還要倒貼巨款去買一個「考牌機會」。（《未生》劇照）

不少網民看過帖文後感同身受，感嘆工程界在香港確實是一條「不歸路」，「Conclusion:讀工程，誤終身」，直言工程師在香港社會制度下，付出與回報完全不成比例。更有網民諷刺現時護士等專業的地位穩如泰山，「識呼吸就入到nursing degree，醫管局仲收得晒全部鐵飯碗」，認為工程師即使再努力，也難以彌補入錯行的先天劣勢。

然而，另一派網民則狠批樓主將事情看得太簡單，「講X到好似RN ASWO老師合埋眼識呼吸識吸氣就入得咁，講就容易，咁易冇窮人啦」，指出現實中大把人根本「唔夠分入」，只能「退一步揀其他」。更有網民認為相比怨天尤人，只要有足夠能力與「career planning」，入到政府、中電或港燈等大機構，「前途贏晒你講嗰幾個職業啦」。亦有不少網民認為醫護社工人工受制於MPS職級「封頂」，反之工程師在私營市場發圍機會更多，「好多上市公司主席、董事都係註冊工程師」，只要有熱誠有能力，長遠發展上限遠超「鐵飯碗」專業。

屋宇裝備工程師薪酬級別

雖然私人機構工程師起薪點普遍較低，但若能成功考入政府部門，薪酬待遇也有顯著躍升。以政府屋宇裝備工程師為例，由最初級的助理職位起步，頂薪點亦極具吸引力。根據最新政府薪酬待遇資料，各職級的月薪範圍如下：

職級｜薪酬範圍（每月）｜薪級表位置

助理屋宇裝備工程師｜$40,620 - $61,865｜總薪級表 第18至27點

屋宇裝備工程師｜$77,855 - $119,650｜總薪級表 第32至44點（設有跳薪點）

高級屋宇裝備工程師｜$127,700 - $147,125｜總薪級表 第45至49點

總屋宇裝備工程師｜$163,925 - $179,425｜首長級薪級表 第1至1C點

政府屋宇裝備工程師｜$194,825 - $212,900｜首長級薪級表 第2至2C點