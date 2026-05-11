香港物價高為何遊客仍狂買？網民揭港貨4大優勢：勝在不偷工減料

香港一向是不少旅客心中的購物天堂，近日有網民發起香港物價這麼高，但為甚麼仍有很多人討論前往香港購物？原來同樣的品牌，內地和在香港買到的品質、口感甚至是藥效，都有明顯分別。究竟是遊客眼中有「濾鏡加持」，還是貨真價實一分錢一分貨？



小紅書截圖

日前有網民在小紅書發文：「香港好多東西並不便宜，為什麼那麼多人買呢？」，帖文一出，隨即引起網民熱議，不少人感嘆即便品牌相同，香港版本的口感、成分及質素亦可能有有顯著差異，並整理出以下公認的4大必買理由。

1. 食品類：添加劑少、配方純正

不少網民認為香港版本的配方更好。以大眾熟知的檸檬茶為例，有網民表示「香港版的感覺比內地好喝，可能料更好」，另有網民指內地版本疑似添加了較多紅茶粉與食用香精，而港版則較多保留了茶葉原味，並且港版可樂也「氣量更足、甜度更適中」。

還有網民大讚香港的麥當勞品質比內地更好，甚至有網民稱曾有朋友要求自己從香港買麥當勞並以快遞寄回。

港漂入職1周被港人神級工作態度震撼 大讚上班不賣命:這才叫打工

藥品始終是不少遊客購物清單中的重點項目。《我不是購物狂》劇照

2. 居家藥品：藥效顯著、信譽保障

藥品始終是遊客購物清單中的重點項目，不少人推薦香港售賣的無比滴或強力無比膏，認為效果「比在日本購買的版本還要強」。無論是雙飛人、行軍散或是各類藥油，遊客均認為其成分更為扎實。更有網民笑言，「感覺用完病都好得快啲」。

3. 洗護與日用品：品質高、成分不縮水

有網友分享在內地平台購買的知名大牌洗髮水質素參差，甚至懷疑品牌為了降低成本而偷工減料，在轉用港版後，卻感嘆「找回了十多年前的高品質感覺」，稱讚其洗後感與昔日版本一樣出色。

此外，亦有網民指同樣品牌的衣物柔順劑，港版香味顯著更為濃郁且持久。這種「一分錢一分貨」的穩定品質，可能就是不少消費者願意支付更高價格回購的主因。

新港人VS老港人點樣分？港漂博主列五大差異：老港人包掛消毒液

有網民指出港貨的確是一分錢一分貨的品質保證。（《現正分手中》劇照）

4. 香港限定商品：匯率優勢與獨家款式

此外，香港常有「地區限定」或內地較少引進的品牌，不少網民抱著「來都來了」的心態，順手購買這些香港限定品作為伴手禮。

而為何港貨在網民心中擁有如此高的評價？除了品質差異，價格及產品的「唯一性」也是重要原因。在匯率及折扣的雙重加持下，不少產品的價格在香港更具競爭力。

另有網民分析「即便在同一個地方生產，不同市場的品質要求也會有所不同，這關乎品牌的道德標準。」大眾普遍認為香港對商品的監管極為嚴格，提供了一份「不擔心買到假貨」的安全感。「貴從來不是產品的問題，品質保證才是核心價值」。