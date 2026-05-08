醫管局空缺｜健康資訊及紀錄助理招聘　月薪可達26K入職要求一覽

醫管局又有筍工！屬於公營機構的醫管局出名待遇福利不錯，拍得住其他政府部門，近日新界西醫院聯網便公開招聘「健康資訊及紀錄助理」（Health Information and Record Assistant）一職，屬於三級文員職級，負責入院登記、病歷紀錄整理等工作，月薪可達26K！最重要是入職學歷及工作經驗要求也不高，各位想加入醫管局的朋友即看看是否符合申請資格！

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醫管局 —健康資訊及紀錄助理 （聯網健康資訊及紀錄管理組）

職級： 三級文員 (Clerk III)

職位編號：NTWC-S2604019

職位聯網：新界西醫院聯網

入職要求

(a) 中學會考 (HKCEE) 五科合格，包括英文科（課程乙）、中文科及數學科，或具同等學歷，或

(b) DSE五科達到以下等級：英國語文、中國語文及數學科達第二級；及另外兩科新高中科目達第二級 / 應用學習科目「達標」 / 其他語言科目達 E 級；或具同等學歷。

(c)具備電腦打字、文書處理及/或中文輸入能力。

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-有以下條件可獲優先考慮:

(1)具備相關工作經驗。

(2)具備操作一般辦公室設備及熟練使用 MS Office 應用程式（如 Word、Excel、PowerPoint、Access 及 Outlook）的知識。

(3)具備醫療/醫院統計及醫療術語知識。

(4)熟悉醫院管理局資訊系統（如 MRTS, IPAS, OPAS, CDARS 及 EIS）。

(5)處事細心、盡責及具自我激勵能力。

(6)具備良好的溝通技巧、人際關係及組織能力。

(7)具備良好的中英文書寫及聽說能力。

備註

(1)有關「申請人須知」請參閱：HA 官網連結

(2)現職醫院管理局員工若完成中五學歷並具備兩年文職經驗，亦可獲考慮。

工作職責

(a)負責急症室的 24 小時入院登記、病人登記及收費工作，並處理病人查詢。

(b)執行有關病歷紀錄的整理、組織及派遞工作。

(c)執行有關病人總索引 (Patient Master Index) 的更新及維護工作。

(d)負責編製及準備醫院統計數據。

(e)執行有關發放資訊 (Release of Information) 的相關職務。

(f)執行由上司委派的其他職務。

(g)須履行 24 小時輪班工作，並在颱風、黑色暴雨警告及其他緊急事故期間值勤。

月薪：

$ 17,286-$ 26,908 元（總薪級表第 2 至 9 點），包括每月津貼。

約滿酬金：

合約期滿且表現滿意者，可獲發約滿酬金；金額最高可達薪金總額（扣除強積金供款後）的15%。

申請手續：

於網上遞交申請（如有查詢，請致電 3513 5150）

截止日期： 2026年5月14日