政府工招聘｜三大部門請行政助理月薪$27K起！入職要求/連結一覽

AI搶了不少人飯碗，尤其行政文職工作，私人市場招聘更大幅減少。雖然政府近年也減少人手，不過近日衞生署、發展局以及教育局都先後釋出行政助理空缺， 月薪有27K或以上，而且入職要求不高，最低要求學位＋一年相關工作經驗便合符申請，各位求職小薯不妨看看自己是否合資格。

政府工｜1. 衞生署-行政助理

月薪 ：$28,280，另加約滿酬金15%

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入職條件:

(a) 持有本地學士學位，或具同等學歷，持有中文、英文、翻譯、公共行政、公共管理、人力資源管理或公共衞生相關的學位更佳；

(b) DSE或會考中英文科考獲第 3 級或以上成績，或同等成績；以及

(c) 具一年審計及規範、秘書工作、人事資源管理、系統管理、財務管理、活動統籌、公共行政、辦公室行政事務等範疇的全職工作經驗。

(d)能有效以中英文和普通話溝通；以及

(e) 具備良好的電腦MS Office應用技巧，包括Word、Excel和PowerPoint。

註:

(1) 持有本港以外歷人士亦可申請，惟必須經過評審。

(2) 2007 年前的中學會考中英文科(課程乙)C及E級成績，會被視為等同2007 年或之後中學會考中英文科第3 級和第2 級的成績。

職責:

(a) 負責行政及人事管理事宜；

(b) 擔任有關的委員會或工作小組秘書工作，並協調預備會議文件及統籌相關的事宜；

(c) 負責電腦系統及及數據庫的開發及管理；

(d) 籌備、執行、監督及推廣公共衞生相關的活動和計劃；

(e) 督導初級員工；以及

(f) 上司委派的其他工作。

聘用條款:

合約期最多為12個月。續約與否視乎需要及表現。

申請手續:

(a)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)須於政府職位申請書內詳列與入職所需的學歷及有關的工作經驗(包括該等工作的職位名稱、主要職責及受聘年期)。

(c)必須於申請書內提供一個電郵地址。

截止日期 :06/05/2026 23:59:00

👉👉👉衞生署-行政助理申請詳情

政府工｜2.發展局(工務科)-行政助理

月薪：$27,225

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入職條件:

(a) 持本港大學學士學位或具同等學歷；主修工商管理、市場推廣、公共關係、活動管理、社會科學、傳訊或新聞學則更佳；

(b) 具備至少兩年(i) 行政／(ii) 宣傳管理／(iii) 活動管理／(iv) 計劃管理的工作經驗；曾於政府決策局／部門或大型非政府機構／公共機構工作，或有管理大型推廣活動或論壇經驗則更佳(註1)；

(c) 在DSE或中學會考中英文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(d) 英文和中文(包括普通話)講寫能力良好；

(e) 溝通及人際技巧良好；以及

(f) 精通電腦應用，特別是微軟Excel和PowerPoint，以及中文文書處理；具備應用Adobe InDesign、Photoshop、Illustrator、Acrobat Pro和微軟視窗Movie-maker及其他平面設計軟件的知識則更佳。

註:

(1) 申請人須在通用表格第340號「工作性質」一欄內，列明受僱工作是否涉及(i) 行政／(ii) 宣傳管理／(iii) 活動管理／(iv) 計劃管理的工作經驗。

(2) 2007年前的中學會考中英文科(課程乙)C級成績，被視為等同2007年或之後中學會考中英國文科第3級成績。

職責:

(a) 就多類行政職務提供支援，包括計劃管理、活動管理、會議籌辦、宣傳管理、人力資源管理、一般行政支援、委員會和議會支援服務、行政和政策支援、規管工作和投訴管理、財政資源管理，以及系統／項目規劃與發展；以及

(b) 視乎情況執行其他獲委派的職務。

(c) 或須不定時工作及在公眾假期工作。

(d) 或須執行戶外工作。

(e) 或須在香港特別行政區以外的地方工作。

聘用條款:

合約為期約一年。續聘須視乎服務需求以及工作表現而定。

申請手續:

(a)透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b)申請人須一併遞交申請書及相關工作經驗問卷。有關問卷可從附件下載。

(c) 填妥的表格及問卷電郵至wbpu_recruit2@devb.gov.hk，標題註明「申請行政助理職位(非公務員職位空缺)」，並在電郵及問卷上註明網上申請編號。

截止日期 :14/05/2026 18:00:00

👉👉👉發展局(工務科)-行政助理申請詳情

政府工｜3.教育局(創新科技教育分部)-行政助理(幼稚園校本支援) (EDB/ITE/120/26)

月薪: $27,475

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入職條件:

(a) 持有香港學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在DSE或會考中英文科第3級或以上，或同等成績；

(c) 不少於3年在政府從事行政或相關工作經驗者(例如採購/數據分析/協助籌備講座、工作坊或專業分享會)優先；

(d) 良好中英文口語及書寫能力，包括普通話；

(e) 熟悉電腦應用，例如Microsoft Access, Excel, PowerPoint 及中英文書處理；以及

(f) 積極主動、組織力強、注動細節並能獨立完成工作。

註:

(i) 申請表須註明主修和副修。如有其他學歷亦須列明。

(ii) 2007年之前會考中英文科(課程乙)「C級」及「E級」，等同2007年或之後香港中學會考中英文「第3級」和「第2級」。

職責:

(a) 為部門提供行政／一般行政支援，包括處理查詢、辦公室安排及檔案管理，以及編制各類報表等；

(b) 協助處理物料儲存、採購及財務事務，例如處理付款；向相關部門尋求報價批准; 與服務供應商在服務交付方面進行聯絡；監察部門財政支出等；

(c) 為專業發展課程提供協助和支援；

(d) 為部門定期或臨時會議；以及遴選面試提供行政／秘書支援服務；以及

(e) 為部門的內地專家教師提供行政支援；以及需要時協助處理其他行政工作。

聘用條款:

合約期1年＋10%約滿酬金

申請手續:

(a)公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

截止日期 :15/05/2026 23:59:00

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