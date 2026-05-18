90後港漂月入7萬自揭神級理財賬單！高薪低消費生活方式震撼網民

香港生活成本高漲，要月入多少才能體面地生活？最近一位有港漂在社交平台分享了自己的月度預算賬單。儘管他月入高達7萬港元，這份收入在不少打工仔眼中已是「天花板」級別，但樓主卻自嘲僅是「在香港過著還好的生活」，帖文也引發網民熱議。



小紅書截圖

根據樓主在小紅書的分享，他自述現時「98年，單身，沒房沒車」，他分享了每月的消費預算，強調這份清單「不包括公積金和年終獎」。在扣除強積金後，每月薪金「到賬+68,400」。

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租屋佔比大 伙食預算較低

每日的消費中佔比最大的是「房租$17,000」，他在港島區租住一間房，「不是很大，但環境乾淨舒適」，租金約佔總收入的24.85%。在飲食方面，每月預算為4000元，他提到自己「外面吃的時候都盡量在$50~80之間。晚上盡量自己做飯」，只有週末偶爾去探店吃好一點。至於交通費則非常節省，每月僅需500元，平日主要在港島活動，週末偶爾才前往九龍或深圳。

（《現金英雄》劇照）

每月能盈餘25K作投資儲蓄

除此之外，他每月撥出1000元用於支付水電費及雲端訂閱服務。在家庭責任方面，他固定預留「家用$10,000」，並解釋這是「家境沒那麼好的人才懂的東西，當個意思也好，做點孝順」。在投資理財上，他每月堅持「投資$10,000」購買ETF。扣除以上開支，「剩下的$25,900算是存下來」，他將這筆錢做短期定存賺取利息，並再細分為四個用途。

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當中他預留了旅行預算5000元，並形容是「在香港最不可少的奢侈」，當中亦包含了週末去深圳的花費。至於稅務開支，他每月預算「納稅$10,000」，並感嘆雖然每月算下來「一年~12w（萬）的稅」，但依然覺得稅額偏高。此外，他每月預留「購物$3,000」，坦言這幾年「物欲越來越低，沒什麼想要了」。最後一項則是「應急$7,900」，他的目標是存到3至6個月的生活費，多餘的則會拿去投資。他總結雖然預算看起來不錯，但實際上「旅行時還是太奢侈，不想降低質量就需要減少次數」。

（《現金英雄》劇照）

網民驚訝：高薪配低消費

這份詳盡的神級預算清單隨即引發網民熱議，不少人對樓主年紀輕輕便能入職外資投行且月入7萬表示驚訝，更令網民震撼的是如此高薪但低消費的生活方式，有人直言：「月入7萬吃得這麼節省嗎？」 畢竟在物價高昂的香港，要把每個月的開支壓得如此精確並不容易，更有網民大讚樓主自律「飲食能控制在4000真的很牛」，感嘆在外界誘惑極多的情況下，能保持這種生活方式實屬難得。

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不少同齡網民對樓主的理財規劃表示羨慕，認為他在28歲的年紀「已經有清晰的存款和理財規劃了，非常難得，貴在堅持」。不過，亦有網民直指樓主之所以能生活得如此體面全因「單身」二字，感嘆「一個人七萬能夠花，一家人就很緊張了」、「單身的話這個收入已經爽爆了」。