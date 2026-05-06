內地網民列香港公共設施3大貼心設計　拆解細節讚：被照顧的感覺

不少人對香港的印象離不開快節奏與高物價，但有內地網民在卻從截然不同的角度重新認識這座城市。分享自己眼中香港公共設施的種種貼心細節，直言「真正的城市文明，藏在那些平時會忽略的公眾設施細節裡」。



小紅書截圖

有位內地網民早前在小紅書以「香港細節控狂喜，公共設施卷到這種程度」為題發文，分享自己眼中香港公共設施的種種貼心細節。她表示，以往認為生活品質等同於買名牌手袋或住大屋，但在香港生活後發現，生活品質其實是一種「被照顧的感覺」，並隨手拍下多張照片，從三大設計中逐一拆解令她「狂喜」的細節設計，感慨「一座城市對待公共空間的態度，就是它對待居民的態度」。

一、地鐵馬賽克藝術與觸感設計

她指出，香港地鐵站的柱子和扶手並非使用冷冰冰的純色漆，而是貼上復古且精緻的馬賽克瓷磚，顏色搭配高級，表面更帶有質感而非光滑的塑膠感。她形容，「在匆忙的地鐵步調中，指尖劃過有顆粒感的牆面，內心會莫名安靜下來」，認為這不是奢侈，而是對公共空間審美的尊重。

二、圓潤的無障礙設計

她特別提到無障礙扶手的轉角處理得非常圓潤平滑，沒有尖銳的直角或突兀的拼接，意味着長者、小孩甚至推嬰兒車的母親都不會被刮傷。她形容「真正的便利，不是給你修多寬的路，而是把路上的每一處稜角都磨平」。

三、超市角落一塵不染的「隱形服務」

她在超市拍下壽司檔口旁的灰色柱及店員工作的角落，指出即使這樣的小角落亦打掃得一塵不染。她感嘆「乾淨，就是最好的服務」，認為這種對細節的清潔堅持，反映了城市對居民生活品質的重視。

小紅書截圖

該網民總結，這些細節或許不會讓人「哇」一聲驚嘆，但在日復一日的使用中，能默默提升幸福感。她認為無論身處哪個城市，都應對生活環境有要求，因為一座城市對待公共空間的態度，就是它對待居民的態度。

這篇分享也吸引了香港網民的回覆，認為很多生活細節上的東西，未必那麼容易發現到，「不是每一個人都能像你一樣有這種洞察力，即使有也未必能同時有你這樣優秀的表達能力。感謝祢欣賞我們的家，也昇華了我對這片土地的欣賞」。