家姐每月$6K家用+額外開支　報稅驚揭細佬年入百萬：一路冇比家用

長女或長子在家庭中往往承擔較多照顧父母的責任，但若付出被視為理所當然，甚至遭家人隱瞞兄弟姊妹的經濟實況，那種被利用的感覺往往比金錢損失更難受。最近就有位女網友在社交平台發文，意外發現長期沒給家用的弟弟年薪竟過百萬，更有意取走「供養父母免稅額」，令她心寒直言「原來成家一路都當我水魚」。



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近日有女網民在社交平台threads發長文訴說多年委屈，她表示自己由每月給$2,000家用，增至現時每月$6,000，稱一直以為自己在盡孝心，並與丈夫分擔兩邊長輩開支，「我老公又係做長兄，每個月比(畀)一萬佢父母」，同時分享自己也有一名弟弟已婚，弟婦經常在家庭聚會中「呻窮」，由子女學費講到公司裁員風險，營造生活拮据的假象。她一直信以為真，即使弟弟從未交過家用，也未曾計較，也一直體諒。

而最近適逢稅季，弟弟向樓主索取「供養父母免稅額」，弟弟表示自己年薪過百萬，要求兩個免稅額全歸他使用，樓主才得悉弟弟一家生活並非想像中困難，因樓主也要交17%稅率，弟弟卻完全沒提及補償差價，只表示「我年薪過百萬，兩個免稅額俾晒我先係最抵」。她更發現，弟婦一邊呻窮，一邊一年去三四次日本旅行，又經常過澳門遊玩，相反自己每次去旅行都要深思熟慮，「我哋兩個收入都唔低，比上不足比下有餘，但每次去旅行都要諗好耐，覺得好肉赤」，令她深感被欺騙。

《紅豆》劇照

除此之外，母親亦只向樓主索取額外使費，例如更換雪櫃都只向她索取金錢。當她提出與弟弟對分，母親即拒絕，指弟弟要養家負擔重，但樓主亦反駁，弟弟供樓只需花費$10000，扣除開支每個月更有幾萬多餘錢，「但細佬竟然可以一蚊家用都唔俾」，更在留言中感慨「最心寒嘅唔係錢，而係佢哋冇當過我係屋企人。細佬兩公婆月入十一、二萬，但面不改色咁呻窮水我」、「親生阿媽明明知情，都永遠只會問我攞錢，完全冇肉赤我。我一直以為自己喺度盡孝心，結果原來喺佢哋眼中，我只係一個負責畀錢嘅傻仔」。

帖文隨即引來極多網民留言回覆，有不少網民心痛樓主遭遇，認為可以考慮停止給家用，「我係你就下個月開始一蚊都唔俾，以後唔再俾家用。你阿媽問點解唔俾，就直接答佢細佬都無俾家用，點解我要俾，我已經嫁咗人，無責任理外家，我自己頭家都大把開支，而家經濟唔好，我都要為自己打算。只要你唔心軟，以後每年慳返七萬去旅行。」、 「情願問個女比，都唔會問個仔比，呢個世界只有阿仔辛苦，唔駛諗咁多，即刻減家用，同老公去返轉日本先」、「傳統重男輕女嘅家庭」。

《愛回家》劇照

亦有網民提醒弟弟冇權爭取供養父母免稅額，「供養父母免稅額有一項係全年要比$12000父母先claim得，一人一個免稅額就最公道，無嘅咪稅金直接扣比兩老家用，叫兩老自己搞掂」。

面對「畀家用」的苦惱，有「辣媽CEO」之稱的資深企業管理顧問張慧敏「Son姐」早前亦曾分享過獨到看法。面對家人索取超出負擔能力的家用，有同樣困擾的不妨參考以下幾點心法。

「辣媽CEO」之稱的資深企業管理顧問張慧敏「Son姐」。（資料圖片）

1.家用不應有「公價」

Son姐表示「『家用』有公價係一個好錯嘅概念」，給家用不應是為了無止境地取悅對方。她強調切忌以金錢衡量親情：「唔係畀幾多就係有面... 關係係無價。」

2. 召開家庭會議「打開天窗說亮話」

家用的制訂應視乎「屋企有幾等錢使」及個人計畫（如進修、還學貸）。她建議大家主動召開家庭會議商討，提醒打工仔不要自己盲目死撐「一家人應該咩都要講！」

3. 釐清心態「不存在彼此虧欠」

面對家人索取超出負擔的家用，打工仔要坦白講出難處。Son姐點出家人之間需要互相理解，心態上要清晰：「有我就畀你，冇我都冇辦法，唔係欠你。」只要明白這點，就不會讓家庭關係變成「邊個欠邊個」的無形枷鎖。