內地網民驚訝港人高精力返工無怨言　網民揭4辛酸真相:全靠意志力

香港人做事向來雷厲風行，在不少外地人眼中是一種超乎常人的「高能量」。日前有內地網民發文，驚嘆港人無論工時多長都能保持情緒穩定，形容港人就像充滿動力的海綿寶寶。但這番稱讚卻引發不少香港人大吐苦水，指高精力的背後是不得不被迫進化出的生存本能。



小紅書截圖

日前有網民在小紅書以「為什麼感覺香港人都是高精力人」為題發文。她表示，接觸過的大多數香港人做事都沒有怨言「說幹就幹」，更將港人形容為「跟那塊黃色海綿（海綿寶寶）一樣」，「翻（返)工就翻（返)工，某（冇）得話說」。

此番言論引起不少網民共鳴，認為港人在職場上非常專業，甚至有人留言感嘆：「路上個個喪屍一樣，只能說香港人很多都是上班就拼命上，玩也拼命玩。」

但面對這個高精力的標籤，港人卻大嘆有苦自己知，紛紛列出背後的4大辛酸真相：

1. 最現實原因：錢

許多網民直言，所有的活力都源於生存壓力，「因為無錢，手停口停」、「停下就交不起租金了」。在高昂的生活成本下，港人被迫成為無情機器：「係極度苛刻的生存環境造就了堅強不息的人。」

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（《那一天我們會紅》劇照）

2. 工作效率至上

對於樓主驚嘆的「無怨言」，網民解釋這其實是時間管理的極致：「因為有抱怨的時間都已經夠把事做完，為什麼要浪費時間去抱怨？」、「抱怨又解決不了問題，還讓身邊的人心情不好，沒意義。」 這種「少說話多做事」的特質，與其說是熱情，不如說是對效率的執著。

3. 全靠意志力

香港人的職業操守往往靠咖啡與意志強撐。網民笑言「香港人有句口頭禪，得閒死唔得閒病」、「香港人其實做到上天堂，為生存沒有生活。」 更有網民自嘲高精力只是表象「出門前洗個澡，你也可以（顯得很高精力）」、「都是靠著一口氣撐著」。

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（《那一天我們會紅》劇照）

4. 低精力通常宅在家

對於為何在街上見到的都是高精力人的疑問，網民直言「因為低精力的不出門你見不到」、「低精力人已經在家裡躺了，比如我」。 更有網民指出，這可能只是偽裝「裝的人設」、「是人前就是無情的工作機器，回家後就癱倒了」。

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但亦有網民提到，香港人「高精力」並非涵蓋所有領域。有網民指出「私人機構效率基本都很高，政府部門或公立醫院效率低，除了入境處」， 也有人提醒不要過度神化「少對他們有濾鏡」、「他們顯得很pro，其實有些能力真的很一般，我被坑過」。