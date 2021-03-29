撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-29 16:42

因疫情關係不能外遊，過去一年不少人變身露營愛好者。但近日有不少山友發現公眾及私人營地都有露營人士「燒地」，及遺留大量垃圾。香港山藝協會今日（29日）亦發文提醒山友遵守山系禮儀。

Facebook專頁「香港人露營分享谷」截圖

近日，有不少山友在Facebook專頁「香港人露營分享谷」發文指，發現有露營人士在公眾及私人營地都「燒地」及遺留大量垃圾。「燒地」即是在在草地上直接生火的意思，香港法例規定在指定燒烤地點或指定露營地點除外生火或用火，可能觸犯香港法例第96章《林區及郊區條例》，最高刑罰為罰款$25,000及監禁1年。

根據香港法例第96章《林區及郊區條例》： 任何人（a）在林區、植林區或郊野範圍之內或附近生火或正使用已生起的火；或（b）在一群正使用已如此生起的火的人當中，不論該火是否由該群人當中的任何人所生起，即屬犯罪，但如他證明以下情況，則屬例外（i）在該生火地方生火在所有情況下均屬合理；及 （ii）他已採取一切合理步驟，以防止在該林區、植林區或郊野範圍內生長之物被火所損壞或危及。違例者一經循簡易程序定罪，可處罰款$25,000及監禁1年。

香港山藝協會Facebook截圖

香港山藝協會今日（29日）亦發文提醒山友遵守山系禮儀，在草地上生火，有機會引起山火，更會把草地燒毀，建議購入支架把火源與地面隔離，享受之餘又把影響減到最少。另外，長期放置的營帳遮蓋草地，令草地無法進行光合作用，導致草地沙漠化。不單止令營地的環境變得惡劣，更令營地經常塵土飛揚，下雨時又會因沙土關係而變成水泥地，影響感觀。



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