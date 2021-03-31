撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-31 16:45

搞笑又感人的韓國電影《七號房的禮物》，講述一名智力有問題的男子，被警方「砌生豬肉」，成為了一宗女童姦殺案的兇手。雖然電影中的主角最後含冤被槍決，但在現實中，這宗案件的事主鄭元燮，在坐了15年冤獄後，成功洗脫罪名。不幸的是，他在未成功追討任何賠償之前，就在3月28日離世。

在電影中，李永九（柳承龍飾）最後被槍決／《七號房的禮物》照片

《七號房的禮物》，講述智力有問題的李永九（柳承龍飾），與女兒妍思（葛瀟轅飾）相依為命。有一天，他在下班後，發現一名女童躺在地上失去了知覺，於是便替她急救，並進行人工呼吸。路經的途人誤以為他在強姦女童，於是便報警。原來，該名女童是警察廳長的女兒。負責調查的警員因為受到上頭的壓力，便以妍思威脅李永九認罪。

這個故事大綱，是改編自真實案件「春川強姦殺人造作事件」。事發於1972年，派出所（警署）所長的9歲女兒被姦殺。當時正值霸權社會，負責調查的警員被下令要在限期內找出疑兇，於是便將在區內經營漫畫店的鄭元燮拘捕，並偽造證據將他變成殺人兇手。鄭元燮坐了15年冤獄後，雖然成功洗脫罪名，但到死之前都沒有得到任何賠償...

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同場加映：16個月大女嬰疑被養母打至腸破裂亡

去年10月，韓國曾經發生一宗令人髮指的虐兒案。事發於2020年10月13日，年僅16個月大的受害人鄭仁（譯音）被養母送往醫院，醫生在急救期間發現她身上有多處不尋常的傷，於是揭發她懷疑長期被養父母虐待的事。

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