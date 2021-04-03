撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-03 06:00

天文台預測高空反氣旋會在復活節長假首日（4月2日）增強，周末期間本港普遍晴朗及天氣炎熱，下周日（4日）清明節，天文台料市區最高氣溫達攝氏31度，或能超越2015年30.6度高溫記錄，成本港有記錄以來最熱的清明節。 不少人會趁假期行山露營，夏日高溫兼紫外線指數高，為免雙手曬出「兩截色」有山友會帶上防曬手袖。但坊間各種防曬手袖哪種功效最佳？

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痠情期間多了不少人山遠足，不想曬黑或曬出「兩截色」，有不少山友都會帶上防曬手袖。有的防曬手袖天聲稱排汗快乾兼透氣，究竟各種防曬手袖的功能性又如何？消委會的【502期《選擇》月刊 - 防曬手袖價格與舒適度懸殊 聲稱涼感手袖效果與一般手袖相若】測試市面20款防曬手套，比較樣本的紫外線防護效能、涼感及舒適程度、耐用程度、纖維成分吻合度等，發現過半數樣本的排汗快乾功能欠佳。

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能在行山路時全方位保護雙腳，才稱得上是「行山鞋」。但坊間有不同款式和設計的行山鞋，新手到底要如何選擇呢？早前，消委會的【516期《選擇》月刊：11款行山鞋防水防滑效能大檢測】提到多個選擇行山鞋的小貼士，原來試鞋都大有學問，高中低筒的行山鞋又有不同的功用！新手買行山鞋前必讀！

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消委會與多國消費者組織合作，測試11款在香港有售的行山鞋，比較它們的防水透氣能力，以及在乾地、濕地的防滑表現。

👇👇👇消委會11款行山鞋防水防滑效能大檢測👇👇👇

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免費露營地點由漁護署及康文署管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港11個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通方便，更有寧靜靚景及綠樹圍繞。這些營地全部都有標準洗手間及方便的水源，輕鬆解決露營最怕的衛生、煮食問題，適合第一次露營的朋友。

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本港免費露營地點由漁護署及康文署分別管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理5個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通較方便，最重要有標準洗手間及浴室，輕鬆解決露營最怕的衛生問題，適合第一次露營的朋友。

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