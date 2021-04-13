外拍女神Doris琪琪宛如仙女下凡　高冷美貌配纖細好身材清秀脫俗

撰文： GQ Taiwan 最後更新日期： 2021-04-13 22:00

這次來點不一樣的，走的不是甜美鄰家女孩風，而是仙女下凡的脫俗感，但不變的是她同樣也是近幾年人氣急升的外拍女神。她叫「Doris 琪琪」，精緻的五官散發出清秀又冷豔的氣質，點到為止的高冷距離感，不至於拒人於千里之外，讓人超想親自認識！ 文：Amber Chan, Maggie Chiang（GQ Taiwan）

Doris 大學時就常常藉由課餘時間參與各種外拍，現在已經是在 IG 上擁有超過 16 萬粉絲的知名網紅，乾淨、清新的外表，加上纖長美腿，吸引超多腿控網友追蹤！也因為柔和的五官，讓她不管是運動風、淑女風都能駕馭，就連穿古裝也一樣美，前陣子更因為登上最近曝光度很高的衝鋒衣品牌 ONEBOY 女模特而火速提升討論度，讓原本已有一定粉絲的 Doris 知名度再度攀升，成為台灣數一數二的影響力正妹！

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不過就如同她自帶的一點冷艷神秘感一般，關於 Doris 的出身、學歷等詳細背景都無從得知，可以知道的是她雖然擁有一身纖細有致的好身材，但她私底下一樣是個愛吃美食、喜歡飲料的女孩，在疫情之前也常出國旅遊，和粉絲分享國外美食、美景。看著這些照片，多麼希望自己就是身邊和她一起出遊的旅伴啊～

介紹到這邊，如果你也喜歡我們清秀豔麗的 Doris，不妨可以追蹤她的個人 IG 帳號，下班最需要這樣的美人療癒心靈，看著她純淨的氣質整個心情都好起來了（笑）！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：IG 秒按追蹤！外拍女神「Doris 琪琪」高冷美貌清秀脫俗，宛如仙女下凡！】