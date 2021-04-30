撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-04-30 15:56

麥當勞經典「飯TASTIC」強勢回歸！今次換上可愛Pokémon造型包裝，推出全新和式風味的「汁燒牛肉飯TASTIC」，讓你身在香港都可以歎到日本風味！《開罐Opener》記者Evelyn率先試食，究竟味道如何？即睇試食詳情！

「米漢堡」來自日本，把米飯壓扁代替麵包，再夾上配料，融合成具東方特色的美食。麥當勞推出全新和式風味「汁燒牛肉飯TASTIC」，讓你身在香港都可以歎到日本的味道！（黃寶瑩攝）

還記得麥當勞曾推出的「飯TASTIC」系列嗎？今次美味再升級，推出全新的日式風味「汁燒牛肉飯TASTIC」！上下兩層用煎得香脆的珍珠米飯餅，代替漢堡原來的麵包，中間夾著沾滿燒肉風味醬的牛肉片，加上炒香過的洋蔥絲，配上爽脆生菜，讓你在香港都可以歎到東瀛風味！

👇🏻👇🏻【點圖放大看】「汁燒牛肉飯TASTIC」記者試食報告👇🏻👇🏻

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「飯TASTIC」的包裝設計上亦非常花心思，將漢堡飽盒化身精靈球，打卡影相滿分之餘，更可以開蓋單手拎住食，十分方便！各位小精靈訓練員準備好帶它們回家了嗎？

精靈球造型包裝盒好睇又好食，可以開蓋單手拎住食，十分方便。（黃寶瑩攝）

小時候看Pokémon，記得動畫中的Pikachu最喜歡吃番茄醬和蘋果。剛好麥當勞推出「惹味番茄Shake Shake 薯條」，更有早前在日本大熱的兩款期間限定甜品「蘋果吉士批」和「香蕉朱古力麥旋風」一同登陸香港，讓你留在香港都能感受日本的氣氛！

👇🏻👇🏻【點圖放大看】記者試食多款Pokémon限定特色美食👇🏻👇🏻

「飯TASTIC」二人套餐 送超可愛Pikachu造型盒

只要購買「飯TASTIC二人餐」，套餐將以Pikachu造型包裝盒盛載著，而且兩款「飯TASTIC」都分別以Pikachu和精靈球造型包裝示人，令人見到愛不釋手！「飯TASTIC二人餐」包含任選2款「飯TASTIC」主食、2份中薯條和2份中汽水，更可以優惠價升級加配不同美食。提提你，「吉列脆雞飯TASTIC」將於5月13日起供應，想試的朋友到時候就記住留意一下啦！

「飯TASTIC二人餐」包含任選2款「飯TASTIC」主食、2份中薯條和2份中汽水。提提你，「吉列脆雞飯TASTIC」將於5月13日起供應，想試的朋友到時候就記住留意一下啦！（黃寶瑩攝）

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同場加映︰露營｜6大睇日出免費營地 東平洲拍人像/籮箕灣觀星/昂坪睇雲海

【露營/露營營地/露營地點/免費營地/政府營地】肺炎疫情爆發，不少港人選擇露營郊遊，享受慢活。對露營新手來說，營地設施齊全，水源充足及有食物清水補給最重要。不過如果營地有得睇日出、更可以打卡影相，放上社交網站呃like！《Opener 開罐》整理6大靚日出免費營地，部分營地更有海景，包括大嶼山籮箕灣營地及昂坪營地、東平洲營地、馬鞍山昂平營地等。

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