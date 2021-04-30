撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-30 16:01

發福阿嬌鍾欣潼出席內地節目時，想叫20歲時的自己「好好做人」。不少人細個都會做錯事，有些雖然是小事，但就尷尬到不得了，分分鐘成為童年陰影。有連登網民發文「一人一件細個發生尷尬到大個都記得嘅事」，齊齊公開黑歷史。

「叫錯老師做媽媽」是每個小朋友都經歷過，不過在眾目睽睽之下做了seven事，就真係想搵窿捐。自己作為當事人，真係幾大個都會記得。連登網民「練美欺」發文，指自己小時候試過在公園以為有免費雪糕拎，原來是其他小朋友的媽媽在派雪糕...

細個在眾目睽睽之下做了seven事，真係想搵窿捐。

👇👇👇按圖看小時尷尬事👇👇👇

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小時候你試過誤會甚麼？小編至今都不明白為什麼「乙個」不是指兩個，而是指一個。有連登網民開PO發問，指自己以為納粹黨是「納稅黨」，要納好多稅，笑翻一眾網民。但其實原來大家小時候對中文也有很多誤解，你又有沒有以下的誤會呢？

👇👇👇按圖看15件小時間誤會了的事👇👇👇

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廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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