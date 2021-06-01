撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-06-03 12:12

對於很多人來說，「紀錄片」都不是一個受到喜愛的類型。比起花時間看紀錄片，人們更喜歡去看網紅打打鬧鬧，或是看貓貓狗狗的影片。

捷克籍的導演Ondřej Hudeček，他在三年前創作了一支紀錄片《The Nagano Tapes》，這是一部關於1998年冬奧會的紀錄片，講述了捷克共和國--在捷克斯洛伐克解體後的五年剛剛成立--如何在冬奧會上擊敗俄羅斯，奪得其第一枚金牌的故事。

這樣的主題，相信會讓很多人皺眉頭，畢竟沒有多少人想知道1990年代末期，東歐的政治環境和社會動盪，與冬季奧運之間對比的體育紀錄片。但是，現在這支三年前的紀錄片，最近被奧運會上傳到官網，並且開放給所有人免費觀看。然後，這支影片就超級爆紅了起來，聲勢可以說一發不可收拾。

原因就是，導演Ondřej Hudeček是新世紀福音戰士的超級粉絲。他在這支紀錄片的開頭兩分鐘，充分展現了這一點。甚至，他還把「殘酷天使的行動綱領」拿來當作開場。

▼▼▼這些片段配以《殘酷天使的行動綱領》有EVA的感覺嗎？▼▼▼

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《The Nagano Tapes》的開場（從1:10開始）隨著畫面將一個老舊的錄影帶放入錄影機開始，就響起了「殘酷天使的行動綱領」的開場，並且揚起高橋洋子的歌聲。同時在畫面上，也向《新世紀福音戰士》的開場致敬，利用快速的剪接以及字幕的搭配，迅速將前捷克斯洛伐克和蘇聯的政治動盪片段，以及曲棍球比賽、1998年比賽預備片段進行快速剪輯。

隨著這支影片在國外社群網站上的爆發，大家注意到Hudeček可能創作了一支有史以來最厲害的奧運紀錄片。

在20世紀，捷克的命運可以說是多災多難。在於1918年至1992年，捷克還屬於捷克斯洛伐克的一部份，不過從1939年的在第二次世界大戰期間，捷克斯洛伐克大部分地區被納粹德國占領，在工業核心區域成立了波希米亞和摩拉維亞保護國及斯洛伐克共和國兩個傀儡國，即使亡國也作為納粹德國境內最發達的工業區而繼續發揮作用。

1960年，捷克斯洛伐克被蘇聯納入共產主義陣營，改名為捷克斯洛伐克社會主義共和國。在1989年發生的絲絨革命後，又更名為捷克和斯洛伐克聯邦共和國。1992年，捷克和斯洛伐克走向「天鵝絨分離」，以和平不流血的方式各自獨立成捷克共和國及斯洛伐克共和國並延續至今。

有了這個背景，你就可以知道，1998年冬奧會捷克擊敗俄羅斯，對於他們來說有多麼重要以及感動。

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而且，這支紀錄片的主題與福音戰士的故事還有莫名的呼應，中間穿插的雖然不是「NERV」、「第三東京都」等等的字卡，但是「資本主義」、「蘇聯入侵」等等的大字切換，也頗有一種末世的感覺。值得用力鼓掌。甚至，1998年的冬奧是在日本的長野縣舉行，距離「第三東京都」的假想地點，僅有三十公里的距離。

所有的動漫迷可以說看到這個奧運紀錄片的開場都快瘋了，「超強！」、「狂」、「這才是我要的紀錄片（開場）」不絕於耳。

關於這個導演Ondřej Hudeček我們的所知不多，僅知道他在五年前有發表過一支小小的短片「PEACOCK」。而他在Youtube上的訂閱人數，只有47人。現在，這位導演只是在Twitter上發文，悠悠的說：「這個局我布了三年，終於被大家注意到了。」

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