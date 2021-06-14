撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-06-14 08:15

端午節連假結束，又要回到公司面對繁重工作，不少網民大感崩潰。有連登仔早前分享過，平日去診所射波時，跟醫生的默契瞬間和有趣對話，令人會心微笑。

一句「下個月見」，令網民滿心打算做場大龍鳳的心態徹底崩塌。連登網民「冬雨bb」發文「有冇人射波拎假紙射到醫生唔交戲？」，分享自己的射波故事，引來其他網民留言自己遇過的「神醫」，例如10秒診症大法、主動幫你攞到盡等等。香港，都有唔鍾意返工嘅人。

射波也是一門學問。（《少林足球》劇照）

👇👇👇按圖看網民17個射波默契瞬間👇👇👇

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「咁大件事冇人講？」「知我咩料啦」「死亡行星」等等都是今年才冒起的潮語，在香港可謂無人不識，有時聽到更會會心一笑，不過有一個本土潮語卻不知為何，竟然傳到了台灣，更被台灣網民誤會，意外引起一場港台交流，這18個新潮語，你一定認識！

👇👇👇按圖看18個新潮語👇👇👇

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「我直入元朗」、「落街冇錢買麵包」下一句是甚麼？不少90後都一定經歷過唱改歌的時光，過去不少改歌都只可以口耳相傳，更衍生出不同版本，以下這些改歌，你又記得幾多？

👇👇👇按圖看９首改編歌👇👇👇

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同場加映：ERROR自肥企画掀舊作翻煲潮 花姐ERROR遊7大名場面網民看到傻眼

《ERROR自肥企画》播出以來，組合人氣一直水漲船高，更有不少網民及Fans開始翻煲ERROR過去的作品，發現以黐線程度來說，原來自肥企画只是料碎，「花姐ERROR遊」才是真正突破眼球之作。

👇👇👇按圖看7大花姐ERROR遊名場面👇👇👇

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