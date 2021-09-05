點解佢唔肯公開同我拍拖？7大原因唔想放閃　太低調小心另有內情

隨著網路科技越來越發達，許多人喜歡在社群網站或臉書平台上公開曬恩愛——但有的人喜歡，有的人卻不喜歡，甚至會讓某些沒有安全感的人進而揣測，不願意公開的原因是不是別有用心？



小剛與女朋友，男女雙方私底下明明就已經開始交往了彼此之間也都認為彼此是情侶；但女方對外總喜歡說自己是單身、沒交男朋友——為什麼總是有人不肯公開戀情呢? 男女朋友不就應該大方讓大家知道嗎? 小剛不只一次跟女友抱怨：「又不是甚麼壞事或者見不得人的事，不公開感覺好像是偷偷戀愛一樣」，卻被女方給打迷糊仗含糊帶過了... ...

喜歡一個人，有必要讓全世界都知道嗎？來看看你最愛的他之所以不公開戀情，都是什麼原因吧！

▼▼▼不公開戀愛關係的7種心態解釋▼▼▼

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1. 不想被他人定義彼此的關係

有些人認為，戀情沒必要公開。這個理由是，畢竟 Facebook 上的朋友都是有分層級的，那些不那麼熟的朋友，為什麼要讓那些不相干的人知道有親密伴侶呢？而真正關心自己的人、時常圍繞在自己身邊的人，就算不在社交軟體上公佈戀愛狀態，那些人也遲早都會知道自己有伴侶這件事。雖然有人會認為在 Facebook 上公佈感情狀態，會讓伴侶覺得「備感安全」，但為什麼，你跟親密伴侶之間的安全感需要建立在他人的認同之上呢？

2. 太快公開戀愛關係，要分手就尷尬了

若是在交往初期就太快公開關係，戀情還沒很穩定，跟對方也還沒有一定的默契與熟識度；彼此可能也還沒有什麼自信的累積。若是太快把愛情關係公開了，也不知道能維持多久，要是分手了不就很尷尬？如果真的有趨於穩定，要公開也不是太遲啊！此外，速食愛情已是常態，很容易導致沒隔多久就換一個愛人，社群才上po上合照沒多久就因為分手又要刪掉，真的搞死自己！

3. 個人事個人擔，想保密到家

不是每個人都很會曬恩愛，也有人是滿重視個人隱私的，連自己的照片都不太放。而且會覺得談戀愛就是自己的事，低調戀愛，低調分手，低調結婚，不想被太多閒言閒語給加入攪和，也不讓其他人有參一腳干閒事、下意見的空間。人生最大的希望就是安穩低調的過日子，沒有什麼好分享，也不希望自己的戀愛成為別人茶餘飯後的話題；所以拒絕在個人網頁上放任何跟親密關係有關的資訊。

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4. 避免分手後，還要忍受前任的無理取鬧

一旦公開關係，可能就會被有心人留下把柄了。請想像一種情境：在 Facebook 或是 IG 上大方認愛，天天po閃照，到最後分手時，想必也會搞得人盡皆知吧！甚至還可能在網路平台上爭吵，互掀對方醜陋的缺點，所以不公開關係，並不代表說這個人以後可能會想跟伴侶分手什麼的。只是公開戀情這種事，還是小心為妙吧！

5. 剛結束上段感情不久，需要時間消化

有些人不太會在 Facebook 上公開戀愛關係的原因是，主要是因為自己跟另一半其實都剛結束上一段戀情不久，所以不太想讓大家知道他們現在在一起，深怕會引起一些不必要的騷動，再加上若某一方是比較注重隱私的人，覺得不需要把自己的一舉一動都放到社交媒體上，只要身邊的好友們知道這兩個人正幸福地交往著，那就夠了。

6. 這是一種保護自己、也保護對方的方式

有些人會擔憂，一旦你公佈了，就會吸引到很多關注，人們會點開你伴侶的個人頁面，有時還會指指點點、比較對方的顏值或身材什麼的。所以這些人會認為應該要保護對方，而選擇不公開戀愛關係。

7. 騎驢找馬心態，還在觀察不想定下來

有人即使有了男女朋友或是結了婚，也不願開呈佈公的跟身邊所有人宣布現在已經有了適合自己的那一位，只要自己保持單身的形象，就會多了很多機會。偽單身的人，可以接受很多人的追求，也可以有很多的選擇，只要還沒決定誰是自己的命中注定，大家的機會就會都一樣。這種人不公開，不一定就是行事低調，有些人為了偽裝自己單身，為了能跟其他人搞瞹昧，寧願說謊也不願大聲宣佈自己已經有對象了... ...。

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其實，「放閃」這件事只需要雙方達成共識就好，並沒有絕對的對錯。但你也不妨藉由這樣的差異，來檢視在這段感情中兩人的價值觀與想法，或許也可以看出些端倪也不一定喔！

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】