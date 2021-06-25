撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-06-25 17:23

繼感謝節後，UNIQLO及GU再次同步推出夏天減價優惠，即日起至7月1日推出APP會員限定價產品及恆常減價產品，當中包括T恤、連身裙．褲及內衣褲等，大多有近66折優惠！至於減價產品中，則有多款近期推出的聯乘系列如JW ANDERSON及+J ，最平$99便能入手。

UNIQLO及GU的減價類別主要分為兩類，第一類為限時7日的「APP會員限定價格」及「期間限定優惠」（只限於UNIQLO），減價幅度大多維持約6折左右，而前者亦需要註冊成為APP會員後才能獲得優惠，優惠及產品均適用於各分店。至於第二類，則是恆常減價，意即不設時限、但售完即止，減價幅度浮動，折扣最高可達4折，但此類產品則未必於所有分店都能找到。

繼感謝節後，UNIQLO及GU再次同步推出夏天減價優惠！（UNIQLO）

是次同步減價中，《開罐Opener》記者分別為大家整理出上述兩類減價產品。而由於恆常減價產品眾多，今次記者特意挑出低於$100或以下的產品，好讓方便大家「執平貨」！

GU｜超過30款限定價優惠產品

是次同步減價中，記者認為GU的產品略勝一籌，商品的種類及風格都較多元化、用色亦較繽紛，有近期大熱的淡粉紫色及牛油果綠色，少女們至啱！而且價錢亦較相宜，最平的產品只需$59。GU暫時不設網店，若想入手可到門市選購。

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UNIQLO｜多款運動服裝減價

而UNIQLO今次減價則較有較多具功能性運動風服裝選擇，例如經典透氣吸汗的AIRism T恤及抗UV外套等，另外亦有Active束腳褲及運動胸圍等。UNIQLO分別設有網上商店及門市，於網上商店購物，買滿$250或支付$30即可選擇免費送貨服務或於順豐自提、而選擇門店自取則費用全免。

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

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