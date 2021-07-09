撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-07-09 14:52

時下不少人都因為貪靚而整容，但其實有不少人都是因為天生有缺憾所以才要整容。以下這個韓國女生，就是其中一個例子。她的下顎天生向前突，除了令她外表上不好看之外，更導致她連食物都無法咬斷而長期消化不良。不過，因為某些原因，她一直都無法進行矯正手術...

1993年出生的許譽恩（譯音），在2013年參加整容節目《Let美人》第2季。當年只有20歲的她，雖然看似過著與一般人無異的生活，但原來，她由小時候開始，就一直因為「突出的外表」而受盡冷嘲熱諷。下顎天生就向前突的她，雖然有想過做矯正手術，但一直都因為「一個原因」而無法實行。到底是甚麼事？

▼▼▼許譽恩整容前的故事▼▼▼

因為弟弟，許譽恩很希望可以成為社會福利工作者，之後更成為入讀水源大學的社會福利學系。不過，其實她一直以來的志願，是成為一名模特兒。可惜，外表加上自信問題，令她一直無法實現夢想。在母親的遊說下，她就在大學一年級報名參加《let美人》，希望能透過節目進行大改造。聽到了她的故事後，她順利被節目組選中為改造對象，前後對比被譽為眾多參加者之中最誇張。

▼▼▼許譽恩整容後▼▼▼

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在參加節目的8年後，許譽恩早前久違的在電視上露面，登上由李壽根、徐章勳主持的節目《您儘管問》。她表示，當年參加節目後，她的人生被逆轉，獲得了很多機會嘗試不同的東西，例如當購物網站的模特兒，自己開設網店、甚至出演電視劇。現時，她在一間整形醫院工作，而且亦準備結婚了。不過，患病的弟弟仍然是她最大的顧慮。雖然男朋友表示願意和她一起照顧弟弟，但她覺得又非常抱歉。而主持人亦覺得，她是時候放下弟弟，過屬於自己的生活。

▼▼▼許譽恩近況▼▼▼

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▼▼▼點擊圖片查看李世英整容前▼▼▼

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▼▼▼點擊圖片查看李世英整容後▼▼▼

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