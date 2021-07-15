近年來網路論壇、Twitter上充斥著許多自願公開的裸露自拍照，甚至是兩性親密肢體接觸的影片，唯一的共同點是「不露臉」，不免讓好奇這些人的動機為何？



「我覺得那些照片很漂亮。」正值19歲花樣年華的Neko，以大尺度照片在Dcard西斯版打響名號，角色扮演、情趣內衣、甚至是露點照百無禁忌，每每發文總會吸引近千個按讚數，在聊這個話題時，她神情輕鬆的像是在聊日常。

曾為減肥連續一週只嗑黃瓜！坦言「對自己身材沒自信」

高三時無意間在IG上看到大尺度模特兒的照片，穿著清涼展現身體美感卻不色情的氛圍，立刻吸引Neko的眼球，開啟她拍攝裸露照片之路，第一次發布照片是在Dcard上PO出自己穿著真理褲、翹著屁股的模樣，吸引大批「藍頭」回應，打開Neko在Dcard上的知名度。

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在採訪當下，可以感受Neko有股靦腆又不失大剌剌性格的傻大姐氣質，跟她在網路上的形象大相逕庭，現實中的她在家時很安靜、在朋友面前切換開關，變成一個瘋瘋癲癲的淘氣女孩，喜歡看電影、看料理影片，心情不好時就下廚，那是讓她最自在，最能抒發情緒的時候。

「其實我對自己的身材不是很有自信」，對比網路上煽情的照片，Neko淡淡的拋出這句話，她透露，自己曾為了減肥連續吃了一個禮拜的小黃瓜，雖然如願瘦了3公斤，但回復正常飲食後，身體產生反撲作用，最終減肥計畫宣告失敗，但同時她也開始接受自己「肉肉的」，更希望分享這些照片的同時，也可以鼓勵同樣對身材沒有自信的女生。

PO照動機單純「覺得漂亮」 生殖器照、騷擾私訊卻如雪片般湧入

她說，會在網路上PO照片的動機，不是想紅也不是為了情趣，只是因為自己喜歡，但隨著觀看、回應的人變多了，也累積了一小票粉絲，Neko開始想照著網友們的喜好拍攝照片，先前有男伴在自己的Twitter發佈與Neko的性愛影片，她也笑笑地表示：「我自己覺得滿好看的，感覺粉絲也會喜歡。」

但也因為「開放」、「色情」的網路形象為Neko帶來許多困擾，「蠻常收到男性生殖器的照片，也有人會叫我母豬、肉便器之類的」，Neko認為，網友可以保有這些想法，但表達出來卻讓她十分不舒服，通常看到這些留言她都會選擇無視，但數量一多也漸漸無法裝作看不到，便在社群上公告「騷擾就封鎖」，這才算是遏阻了騷擾訊息的歪風。

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比起赤裸的身體被看見 我更害怕身邊的人因此疏遠我

「網路上沒有人知道我是誰，這讓我很有安全感」對Neko來說，在現實中雖然與家人、朋友相處和樂融洽，但只有在網路上，她才能夠毫無顧忌地展現自己，「我媽媽如果知道我在拍這些照片，應該會覺得我很不正常吧」，話鋒一轉，Neko講完這句話後停頓了好一下子。

從小對Neko管教相當嚴格的媽媽，對於穿著、性事等話題十分保守，講到這Neko一改輕鬆語氣，轉為有點猶豫又無奈，「我媽媽會直接進我房間，翻我的東西」，Neko回想，有次媽媽翻到她買的丁字褲，立刻打電話痛罵她「你穿這什麼鬼東西」、「我把妳生下來不是要看妳穿這種東西」，更用激烈的字詞罵她「妳能不能做個正常人」，語畢，Neko落下眼淚。

「我覺得被看到照片沒什麼，比較擔心他們因此討厭我」，被問到會不會怕被發現網路上的照片就是自己，Neko很坦然的說「被看到就被看到」，但她不敢去想，對這塊不熟悉的家人和朋友，會不會因此冷言冷語，甚至不能接受這樣子的她。「Neko」這個身分在網路上活躍超過一年的時間，直到現在她上傳照片前還是會再三確認臉、背景有沒有遮好，深怕露餡，希望能繼續在網路世界追求自己所認為的「美」。

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