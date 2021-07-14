暑期必去活動香港書展闊別一年終於回歸，今日（14日）開幕吸引大批市民掃貨。書迷憑一張書展入場券更可參觀同場舉行的「香港消閒運動博覽」及「零食世界」。《開罐Opener》記者率先入場為大家搜羅了17件超有特色的文具精品，文青們Let's Go！



書展2021 於7月14至20日在灣仔會展舉行，有超過700個參展商參與，今年市民一張書展門票就可以玩盡3個展覽，同場另外亦設「香港貿發局教育及職業博覽」。

首日早上人流明顯比以前少。（01圖片)

今年大會因應疫情加強了防疫措施，包括紅外線量體溫、在會場各處都設有酒精搓手液等，亦規定入場人士佩戴口罩及不准進食。為了減少接觸，今年入場不設人手賣門票，市民可以八達通即時購票入場，另外不少商戶都接受八達通、Payme、Alipay等支付方式。

（馮嘉曦攝）

不少市民趁書展首日到場掃貨，不過人流明顯比以往少。參展商亦推出各種優惠吸引顧客。大部分攤位都有提供現金卷、禮品、折扣，買一送一等優惠。而文具、日用品、精品等就有率先發售的新產品或書展限定的優惠套裝。《開罐Opener》記者率先入場逛盡1、3、5樓展館，為大家精選了17樣文青必買的精品文具！

（馮嘉曦攝）

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大家如要買票入場，可以參考以下3大入場優惠，最多可以免費入場，一蚊都不用畀。

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同場加映：消費券你真的成功登記了嗎？收到多少個短訊？各類申請一文看清

政府5000元消費券計劃開始接受登記近一星期，相信不少登記市民已陸續收到短訊。不過別以為收到短訊便等於完成或成功登記！只因各種申請方式程序略有不同，加上近日有市民收到「抽查短訊」，被指需接受「在港居住」抽查。究竟何謂真正成功登記？成功登記又該收到多少個訊息？下文一一為大家解答清楚！

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收到各種短訊唔使怕！最緊要睇清短訊是否來自官方認可途徑！點擊睇下邊啲電話號碼：消費券你真的成功登記了嗎？收到多少個短訊？各類申請一文看清