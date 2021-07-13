大家都知道日文是來自於中文，所以去日本旅行就算不懂日文，都可以從日本的漢字猜到大概意思。有連登網民分享大量比中文字更有型的日文漢字，有些光看漢字甚至猜不出其真實意思。以下這25個，你覺得中文還是日文更有型呢？



日本有些漢字與中文意思一樣，有些則不同。（《一拳超人》截圖）

現時日本人仍然注重漢字學習，不過經過多年的流傳下來，不少日文漢字已經演變成與中文完全不同的意思，甚至衍生了許多日本獨有的漢字。近日連登網民「望乜X嘢呀」發帖「一人一個日文漢字仲型過中文既例子」，討論有甚麼漢字看上去比中文更有氣勢，大量網民接力留言。例如「一方通行」、「天地無用」、「帝王切開」這些看上去超霸氣的漢字，你知道真正意思是甚麼嗎？

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同場加映︰日網瘋傳「BB聽反町隆史名曲即止哭」 5國嬰兒實測一秒破涕為笑

近日TVB熱播劇《寶寶大過天》引起不少年輕家長的共鳴。相信新手爸媽其中一個最大的難題是寶寶不停哭，無法哄睡。這樣的話，反町隆史可能幫到你。日本有則都市傳說，指正在哭的嬰兒如果聽到反町隆史的名曲就會停止哭泣，日本媒體後來進行實測發現多國的BB也有效，專家解釋這與音樂的波動有關......

反町隆史表示連自己都不知道自己的歌會有神奇的效果，直到看見嬰兒們止哭的反應，他才驚覺好厲害。同時，工作人員更聯絡了音響專家解釋背後的原因，原來是因為歌曲中的一個特點引起嬰兒好奇心，從而令他們停止哭泣。

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同場加映︰12個日本明星亂入動畫 櫻井翔上《柯南》、小栗旬不只上《銀魂》

陪伴90後成長的國民動漫《名偵探柯南》踏入25週年，近日超人氣偶像《嵐》櫻井翔竟化為成為《柯南》的角色，令粉絲超驚喜！回顧以往，其實不少以生活為題材的動漫作品都會將人氣藝人畫進劇情中。大家熟悉的福山雅治、小栗旬，都有出現過在動漫裡。

日本電視台推出《柯南》與音樂節目《The Music Day》的聯乘企劃，主持櫻井翔在節目途中突然搖身一變，成為《柯南》中的角色，更與主角一行人對話。這個有趣的「亂入」引起網民的熱烈討論，除了覺得「有趣」、「意想不到」之外，亦有不少人留言指他「變成動漫角色都咁靚仔」。

【2】小栗旬，出現在《多啦A夢》。

【2】小栗旬的髮型時長時短，但長髮更具他的標誌性。

除了櫻井翔，其實不少明星都作為特別角色，出現在動漫中。他們會變成該畫風的人物登場，作者捕捉他們的特徵畫得特別有神髓。例如小栗旬，曾經出現在《多啦A夢》中，飾演小夫很喜歡的人氣偶演員「甘栗旬」。一頭長髮頗為相似，而且也畫出了小栗旬在真實生活中的親切笑容。以下還有另外10位出現在動漫的明星，你認得他們嗎？

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