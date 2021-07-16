姜大衛的兒子姜卓文早前就在IG曬出家庭照，家族成員聚首一堂，為上月生日的秦沛和姜大衛，及本月初生日的姜卓文慶祝生日。不少年輕網民驚覺原來秦沛、姜大衛、爾冬陞原來係一家人！除此以外，以下幾對明星也想不到他們是親戚關係。



IG截圖

不少深資電視迷都會知道秦沛、姜大衛和爾冬陞是真・三兄弟，但日前姜大衛的兒子姜卓文早前就在IG曬出家庭照，有不少90後及00後網民才驚覺原來秦沛和姜大衛二人是兄弟，「唔怪得咁似樣」。

lesleychianglove@Instagram

早前內地網民更熱議「爾冬陞秦沛姜大衛為甚麽不一個姓」，其實秦沛是藝名，原名姜昌年，姜大衛也是藝名，原名姜偉年。但看起來最像藝名的爾冬陞卻是真名，跟兩位哥哥是同母異父。除此以外，以下幾對明星組合原來都有親戚關係，大家又知唔知？

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同場加映：17個明星姓名諧音食字

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