動漫節又開鑼，除了有COSPLAY、玩具、模型、漫畫之外，總有幾個每年都會被提起的人，不是因為他們特別靚仔靚女，而是特別搞笑。反智轉身、動漫細哨，是不是光看到這幾個字，就已經有畫面呢？



香港動漫電玩節2021於7月23至26日在灣仔會展舉行，去年因疫情影響取消，今年再開會有往年的光景嗎？當年一隻「冰火真天魔透明公仔」，令動漫細哨紅遍網絡；一個反智轉身，令莫先生被人講到今時今日，每年定時被重溫。原來當年的莫先生事後發文，大爆反智轉身事件尚有後續。

動漫細哨令人網民每年都問：今年有冇天魔賣？

2008年動漫節，出現全球只得6隻，其中3隻在會場發售的「冰火真天魔透明公仔」，當年排頭位的男子，正是為它而來。由於他的樣子神似球星朗拿甸奴，被網民冠上「動漫細哨」的稱號，可惜「冰火」公仔有市無價，在網絡世界無人問津，你又知不知道，最後它賣了多少錢？

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同場加映：日本萌妹穿睡衣直播打機 因一事觀眾暴升也不知 事後反應超可愛

近日一位日本實況主HiNas3（Hina），因為太專心打機而一夜爆紅，默默無聞的只有200人收看的小台，一躍成為過萬觀眾的大台，更被觀眾稱為主播中的清流，到底當中發生了甚麼事？

Twitch是一個網上直播平台，匯集世界各地不同的主播，有音樂台、打機台、聊天台等等。當中遊戲直播最受歡型，有技術型主播、有搞笑型主播，亦有露肉型主播，個個出奇招搶收視。Hina亦是其中一位，開播4年，收看人數只得200人，可是在6月的一個晚上，一切都改變了。

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同場加映：水著女神小倉優香收一億拍AV？3年前一夕爆紅今日當小三人財兩失

日本寫真女星小倉優香身材出眾爆紅，不過捲入第三者醜聞形象一落千丈，更一度被封殺，近日宣佈改名為「小倉Yuuka」重新出發，不過又引起新一輪風波，今次竟然跟AV有關！到底當年的水著女神，為何會由一夕爆紅，淪落至人財兩失？最近更傳出收一億改名拍AV，引起網民熱烈討論。

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