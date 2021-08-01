【東京奧運2020／劍擊／張家朗 / 金牌 】東京奧運賽事進行得如火如荼，時隔25年後香港再有金牌入手，香港男子花劍代表張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌，全港興奮。同為奧運金牌得主，但不同地區各位選手的待遇大不同，到底哪個地區的金牌運動員獎金是最高呢？



港隊劍擊運動員張家朗，為香港贏得25年來首面奧運金牌，全港市民同歡。（HK01圖片 / 高詩琦攝 ）

雖然奧運的獎牌是無價，但各奧運獎牌得主都獲官方及不同機構頒發獎勵金。港隊劍擊在東京奧運寫下港隊歷史佳續，香港男子劍擊代表張家朗更在花劍決賽中，擊敗意大利選手加羅索，成為自1996年以來第二位港隊代表取得奧運金牌。

香港男子花劍代表張家朗為香港奪得今屆奧運首面金牌。（HK01圖片 / 高詩琦攝 ）

除了獲750萬獎金外，港鐵亦向他送出終身任搭車票。但放眼菲律賓，為菲國取得史上第一金的舉重老將戴亞絲，不但有折合約港幣586.22萬元獎金外，更獲贈2套樓房及一塊土地，菲律賓亞洲航空也承諾讓迪亞茲終身免費搭飛機。同為奧運金牌得主，但不同地區各位選手的待遇大不同，到底哪個地區的金牌運動員獎金是最高呢？

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同場加映：東京奧運｜6個選手小迷信 Tom Daley必帶公仔、伍家朗球袋要咁擺

雖說專業運動員比賽，比的不只是選手們的實力，有時候亦有些少運氣成份。體壇中不少運動員，都會歸納出一套自我心理暗示的小怪癖來求取運氣。透過重複同樣的事情和動作帶來安全感，讓自己在賽場上感到一切都如平日般順利，為運動員帶來信心和心境上的平靜。如剛在東京奧運男子雙人10米高台跳水中勇奪金牌的「英國跳水王子」Tom Daley 曾在訪問中表示，從小每次比賽都必定會帶一隻象徵幸運的馬騮公仔（Lucky Monkey）並放在池邊，比賽時看到會倍感安心。

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同場加映：東京奧運︱網民力推13項運動應新增 有一項可以全香港人參與！

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