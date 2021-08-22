曾有科學家對「看美女」一事做過研究，報告中指出「男性每天凝望美女 10 分鐘，等於做有氧運動 30 分鐘，有助健康且能延長壽命」（笑）雖然對這個結果仍有一些科學爭議，但先撇除「養身」問題不談；具「養心」功能，大概就無可否認了，應該沒有人看到美女還會不開心的吧！

文：Amber Chan, Boga（GQ Taiwan）



今天的美女單元，就來和大家介紹一位與世無爭的純淨系韓國女孩 JINHWON，既然美貌程度堪稱「走心」代名詞，各位應該都知道要小心服用、好好收藏了吧！

▼▼▼事不宜遲，即睇JINHWON的IG日常美照！▼▼▼

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JINHWON 甜美的笑容很有渲染力，乾淨自然的鄰家少女氣質、白皙肌膚配上童顏臉蛋，是許多男人喜歡、甚至想保護的類型；而熱愛在 IG 分享 OOTD 的她也非常受女生喜歡，兼顧時尚與日常風格的穿搭讓許多女孩爭相學習。目前她非常努力在經營個人服飾網站，更親自當 Model 為品牌拍攝形象照。

去年開始，JINHWON 也開始經營個人 YouTube 頻道，短短一年內就擁有 10.7 萬位訂閱者。影片創作題材包括：粉絲 QA 問答、到鄉村海邊旅遊的 Vlog、節奏明快可愛的夏日服飾搭配等。看看下面這張海邊 Vlog 的片段，迷幻的環境光映射在 JINHWON 清秀高級的臉龐，頗有電影劇照感氛圍，非常有詩意。

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擁有 165cm 高挑身形的 JINHWON 即使換上不同風格的成熟打扮，也非常有女人味。風情萬種的紅唇與濃豔妝感，給人一種漂亮、有侵略性，卻又不失清新氣質的感覺；短褲與貼身毛衣，則讓玲瓏有致的性感身材曲線一覽無遺。像 JINHWON 這樣無法被單一風格定義、限制的女孩，總有股摸不透的神秘感，叫人不愛都難！

觀察 JINHWON 的IG分享，可以發現除了咖啡館，她也非常喜歡到戶外景點旅遊，不論是城市中的小花雜草，或是鄉村裡的野花大樹，她都喜歡。而除了綠色植物，JINHWON 也是個十足的「海派」，經常到海邊追夕陽、賞美景，也喜歡換上泳衣在水中自在悠遊，生活相當有逸致。

看到這裡，嘴角是否默默地向上揚起，且被 JINHWON 帶仙氣的女神光環徹底收服了呢？

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：堪稱「走心」代名詞！韓國模特 JINHWON 清秀五官＋甜美氣質神似秀智，看著不小心就揚起嘴角！】