【政府工／公務員／政府職位空缺／搵工】公務員事務局早前宣布綜合招聘考試（CRE）及《基本法》測試（BLT）接受報名，若你已考到指定資格、取得同等資格或將會應考，就要好好留意接下來的政府工空缺！

繼8月頭康樂及文化事務處聘請月薪達3萬的二級助理館長（歷史）後，近日再有類似職位空缺釋出，月薪超過2萬。除此之外，民政事務局亦釋出「高薪筍工」媒體主任，月薪高達$67,295，但門檻卻驚喜地不高，想知要乎合咩條件即睇下文！另外亦有10份月薪過2萬政府職位空缺整合，就算不是大學畢業一樣有選擇！



民政事務局以外，今次康樂及文化事務署再釋出二級助理館長職位空缺，同樣是值得留意的筍工。（資料圖片）

《開罐 Opener》從多份職位空缺中，整理出共11份月薪2萬或以上的職位空缺，各職位要求有所不同，有的要求申請人需修讀特定學科或具專業資格，但整體學歷要求不高，只需大學學士學位或以下。

🔻🔻🔻點圖睇公務員職位招聘（漁護署、庫務署、教育局）🔻🔻🔻

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🔻🔻🔻點圖睇公務員職位招聘（香港警務處）🔻🔻🔻

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🔻🔻🔻點圖睇非公務員職位招聘（屋宇處、律政司、康文署）🔻🔻🔻

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🔻🔻🔻點圖睇非公務員職位招聘（衛生署、民政事務局、香港電台）🔻🔻🔻

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※ 以上資料只供參考，一切以官方公布為準



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同場加映：乞食科Fresh Grad灰爆呻冇出路 網民忠告：有家底先好為興趣揀科

大學聯招（JUPAS）將於8月12日公佈結果，獲得大學錄取固然高興，不過高興過後，成為大學生自然又有新煩惱。近日有網民在連登討論區灰爆訴苦，指自己讀了「乞食科」，結果進修不果、想投入職場又處處碰釘，令他欲哭無淚，不少網民紛紛留言，給予一針見血的忠告。

網民見狀留言回應，令貼文再次陷入「揀科應該睇興趣定前途」的世紀爭拗，究竟哪邊更有理據？👇👇👇點圖睇網民有咩忠告👇👇👇

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同場加映：18個自掘墳墓壞習慣

早睡早起、均衡飲食對身體好是誰都知道的道理，但卻絕是對「講就易，做就難」。只因捱夜睇劇、狂食煎炸食物對心靈健康太有幫助，令大家對這些壞習慣慾罷不能，一邊知道不該，一邊卻忍不着繼續做。以下18個明知故犯生活壞習慣，你又犯了多少個？

有網民就以上題目討論起來，認為自己所有的壞習慣如報復性捱夜、少飲水，若然一直維持，身體遲早都會出事。但習慣了，要改變便相當有難度，變相只能在討論區互相取暖，表示「再係咁會唔會好早死？」、「原來唔係得我一個係咁」。當中有網民直接搬出「大BOSS」，表示這才是遲早會出事的主因！

👇👇👇究竟大BOSS係咩？記得睇到最後！👇👇👇

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點擊睇全文：18個自掘墳墓壞習慣 熄燈玩電話、唔刷牙 網民：衰呢樣遲早出事