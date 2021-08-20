踏入8月尾，各品牌準備轉季推出新產品之際亦有不少促銷活動！GU及UNIQLO近期分別推出期間限定優惠，多款男女裝包括T恤、襯衫、裙款及家居服等減價發售，折扣達3折，有外套更由百多元減至59元 ！想知眾多減價產品中有咩抵買推介？即睇下文！



是次兩大品牌減價中，不少男女裝均相當百搭！（GU）

GU｜女裝多款多色選擇 男裝襯衫$59起

GU的女裝一向有多種風格選擇，而配色方面亦會較UNIQLO更為偏向日系少女風。以家居服為例，今次減價中便有六款選擇，由原價$179至$199減至$99至$149，除了有常見的深藍色，亦有近年大熱的薄荷綠色！不論在家穿還是穿去staycation打卡同樣適合。

絨布睡衣 Pile pajama shorts，原價$179，現減至$99。（GU）

家居服以外，女裝亦有多款連身裙減價發售，最平只需$59。而男裝減價幅度同樣大，當中兩款寬鬆襯衫由$179減至$59，當外套襯衫或單穿都是不錯的選擇。不過GU暫時未設有網上商店，若想掃貨需要到門市選購！

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UNIQLO｜人氣系列AIRism、聯乘系列一樣有減

UNIQLO同期亦有減價活動，分別有「APP會員限定價格」及一般減價產品，前者減價幅度較少但款式相對較新、並且需要出示UNIQLO APP會員資格。而後者減價幅度則較大，款式雖然未必最新但亦有不少經典系列，如適合夏天穿著、物料特別透氣乾爽的AIRism系列，原價$99，現減至$39，比以往的減價祭更為便宜！但要注意一般減價產品的尺碼會較少選擇，手快有手快冇！

男女通用 U AIRism 棉質寬鬆圓領T恤，原價$99，現減至$39。 （UNIQLO）

UNIQLO分別設有門市和網店兩個購買途徑，網店買滿$250即享免費送貨，亦可選擇門市自提，費用全免。近期派發的政府消費券，於門市和網店同樣適用。近期UNIQLO更趁消費券的發放推出優惠，只要以手提電話號碼註冊成為新會員，可獲「滿$200減$20」優惠券。若近期有意購物，就要記得登記了！

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以上減價款式均未有標明完結日期，若然睇中心水不妨盡快購入！

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同場加映：lululemon／PURE Apparel開倉！運動內衣$88起 伍家朗同款戰衣7折

網上開倉平台On The List即日起至8月22日推出瑜伽運動服裝品牌PURE Apparel減價活動，近100款男女運動衫褲低至2折發售，最平$88便能購入原價$440的運動內衣！同一時期，有「瑜伽界的Chanel」之稱的lululemon亦同步進行優惠活動，當中香港「羽毛球一哥」伍家朗早前於奧運所穿的黑色同款上色亦有減價！

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同場加映：網民熱數9個品牌原來未執！

ATV亞洲電視數碼媒體（亞視）近日舉辦2021亞洲小姐競選，芳齡37歲的「黃花閨女」薛影儀（阿儀）雖然落選，卻意外爆紅，更與ATV簽下藝人合約，連日來不斷出現於各大傳媒報導中，風頭可謂一時無兩。她的出現不但讓大家增添歡樂，更成功令不少人驚覺「原來亞視仲未執」！近日有網民以「一人N個好多人以為已執但事實仍存在嘅牌子」為題展開討論，結果發現原來如亞視般「永恆存在」的品牌還有不少！

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點擊全文睇：網民熱數9個品牌原來未執！ATV靠阿儀刷存在感 跑online玩足15年