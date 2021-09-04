【Glamping/露營/豪華露營/露營好去處】天氣漸漸能到涼意，又到露營好時節。沒有一身裝備但又想體驗露營特樂趣，Glamping豪華露營就啱你啦！《開罐 Opener》嚴選新界8大特色Glamping，想住蒙古包又得，露營車都得、有冷氣都仲得！



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Glamping（豪華露營）大多提供獨立洗手間及浴室，非常方便。懶人週末想去豪華露營有甚麼選擇？新界有不少高質特色Glamping，例如民族風的部落營、高級豪華露營車、七彩小木屋等，喜歡觀星的朋友可以選擇透明天窗的星空露營車。當中更有農莊提供落田收割蔬果體驗，最適合帶小朋友一齊露營兼玩樂。部分營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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【BeeBeeFarm 小蜜蜂農莊】



小蜜蜂農莊位於元朗八鄉錦上路，佔地共15萬平方公尺，農莊內設有農耕體驗，可以享受有機耕種及餵飼小動物的樂趣。除了可以自攜或租用帳幕，農莊有印第安營、5米觀星營供租住。

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【WE Camp】



WECamp位於元朗逢吉鄉新村，屬於三軍外展中⼼場地內， 提供⿂塘邊森林Camping、豪華特⾊露營體驗及設專屬汽⾞露營營區。每個營區都各⾃有其主題及景色，更備有魚塘邊觀景台，各區都能遠眺元朗雞公⼭，另設有露營裝備出租供供拍攝⽤途。

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玩還玩，露營之餘大家要記住愛護環境，不要隨便直接在地上生火之餘，盡量避免使用即棄的用具，享受大自然瘋狂打咭的同時，都要為環保出一分力啊！

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【同場加映】元朗5大收費營地

嫌週末免費營地總是太多人，出現營貼營的情況？環境清靜的收費營地是你的最佳選擇。記者精選元朗5個高質收費營地，包括元朗錦田、八鄉一帶的營地，環境幽靜之餘交通方便，當中不少更可以駕車直達，方便一家大細帶埋寵物享受露營樂。部分營地更推出多元化的活動及遊戲，小朋友們放電最啱。

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