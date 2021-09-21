AA制竟可變這樣用？女大生哭訴「男友把我當ATM」　網友：快分手

男、女朋友在交往過程中，分攤共同花費一直是常被討論的話題，不論是雙方各付各的AA制、男生付較多、女生付較少的AB制、男方全額支付的AO制，都有各自的擁護者。早前有網友在Dcard發文，表示近三個月的生活所需都是自己付錢，男友不曾自掏腰包，還長期把自己當成ATM，情侶間的AA制也讓她直呼快認不出男友，此篇文也讓網友掀起一股熱議。



因疫情失業卻把女友當ATM！原PO嘆：不知道怎麼面對他

原PO和男友為大學同學，疫情期間兩人留在租屋處，可能是因男友被減班，生活日常用品近三個月來幾乎由自己購買，沒想到男友僅為其購買甜甜圈和面膜，轉身竟拿起手機計算她所需支付的價格，讓她差點將甜甜圈丟到男友身上。

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原PO離家後，男友關心的並不是女友的身心狀態，反而是詢問「錢什麼時候要給我」，原PO反駁男友還怒嗆「欠錢還錢不是做人最基本的嗎」、「我又沒叫你買給我吃」，讓她不知所措，也不知未來該如何面對把自己當成ATM的男友。

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網友為原PO打抱不平 轟男方太自私

該文也引起網友熱議，許多網友認為人本來就是互相的，建議原PO分手放過自己，也有人覺得其男友雙重標準，原PO應在分手前算清楚相關花費，避免受委屈，更有網友分享「要找願意在你身上花錢的人當男友」，如果溝通沒有結果，就應該果斷放生。

其他人也訴說自己和伴侶的經驗，「討驗翻舊帳的行為，交往期間能AA制就AA制，男友說不用也會塞錢給他，或是彼此互相請客」，「學生時期談過貧窮戀愛，也和原PO有過類似感受，後來分手遇到現任老公，因對方出社會有段時間，多數是由男方付錢」，「能力不僅限於經濟，有多少能力，相對就要為伴侶付出多少，感情是彼此互相而來」。

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