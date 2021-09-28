【星二代/馬德鐘/馬在驤/王俊棠/王東泰】近年越來越多星二代加入娛樂圈，馬德鐘與兒子馬在驤早前合作拍劇，被封「最佳父子檔」；近日TVB「御用惡人」王俊棠攜細仔王東泰上節目大玩遊戲，不少網民驚覺「御用惡人」的兒子竟是斯文小鮮肉。



王俊棠一家參與《思家大戰》，細仔王東泰意外成為焦點。（Instagram/@stupidjames）

近年有不少星二代加入娛樂圈，承襲星爸星媽的優良遺傳，外貌和學歷同樣出眾。別以為頂著星二代的光環，入行一定順遂，有的人甚至要獨自打拼多年。近日王俊棠攜細仔王東泰上節目大玩遊戲，不少網民驚覺 TVB「御用惡人」的兒子竟是斯文小鮮肉！

王東泰（James）曾擔任《放學ICU》主持及參與處境劇《愛．回家》等接近40部劇集。

其實原來王俊棠細仔王東泰（James）早年經爸爸介紹下已經進入了TVB做部頭合約演員，曾擔任《放學ICU》主持及參與處境劇《愛．回家》等接近40部劇集，不過由於有190cm太高，難以接拍合適劇集，大多只能做跑龍套的角色，星途平平。故於2015年與TVB合約結束後，主力從事模特兒工作。除了王俊棠細仔王東泰（James）外，近年越來越多星二代加入娛樂圈，以下6對90後星二代大家又認識幾多？

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近年有不少星二代加入娛樂圈，頭頂著星爸星媽的光環，每一步走來的確不易，有哪一位大家留下最深印象呢？

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據說，大學是超進化的時期。中學升大學，不用再穿校服上學，大一新生個個都積極打扮，外型比起中學時代可說是變了很多。不少明星曾自貼學生時代的青澀模樣，以下20位學生哥，大家又認得幾多？

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