新冠疫情持續，日本不少酒店的生意額明顯大跌，於是絞盡腦汁各出奇招，推出不同特色客房和優惠住宿計劃，吸引本地人消費「staycation」。正當大部分商家都用美食和靚景做招徠時，有間酒店竟然把整個火車駕駛艙搬進客房內，而且房內所有裝置都是貨真價實能夠使用的駕駛儀器，雙人床前面更放置了模擬駕駛熒幕，讓客人一嘗做火車司機的滋味，日本鐵路迷有福啦！



據「メトロエンジンリサーチ(metro engines)」的數據調查顯示，截至2020年1月份日本國內有超過5.2萬間酒店，疫情前的市場競爭已經非常激烈，現在更是雪上加霜。酒店為了疫下求存紛紛推出別樹一格的「staycation」住宿套餐，內容不外乎是豪華海景套房連自助餐，但能夠體驗做一日火車司機的「駕駛艙客房」你又有沒有聽過？

位於東京的淺草東武酒店將會於下個月推出全新主題客房，還未正式開售及公開房價已經充滿話題性。原來他們將東武鐵道的整個車廂搬進客房內，讓客人做一天「限定車長」，體驗模擬駕駛火車的感覺。房間的基本設施和一般客房相同，但牆上貼滿火車照片、車站牌和路線圖，甚至連枕頭也是火車的模樣。

不過最讓鐵路迷興奮的，當然是放在床前的巨型火車模擬駕駛艙！ 原來酒店將鐵路公司「東武鐵道」專門讓司機訓練用的模擬駕駛艙和儀器，全部放在這間客房內，你還可以穿上司機制服，模擬駕駛前往淺草的列車，享受駕駛火車的樂趣！👇👇👇點擊圖片看房間設施和「限定車長」體驗👇👇👇

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淺草東武酒店的營業部主任接受訪問時，解釋為何會史無前例開設列車模擬駕駛給公眾體驗，他表示現在疫情持續，大家都不能享受放鬆愉快的鐵路旅行，於是便萌生在房間內也能享受戶外鐵路之旅的念頭，並以模擬駕駛艙和「限定車長」作為賣點，吸引鐵路迷和一班喜愛乘坐火車旅行的市民。如果日後能再次到日本旅行，你又會不會預約體驗一下？

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