【政府工／公務員／政府職位空缺／搵工】進入年尾時份，又到了熱門轉工搵工的時間。經濟持績不明朗的情況下，一向穩工、起薪水平高的政府工依然被不少人視為「鐵飯碗」。近日公務員事務局釋出不少職位空缺，當中不少學歷及工作經驗要求不高，但起薪點卻能過2萬元。以畢業生或社會新鮮人來說，均是值得考慮的選擇。



是次共整合出7份政府職位空缺，當中包括公務員及非公務員職位，全部起薪均為月薪2萬元以上，但學歷要求及所需工作經驗相對較低要求，大多只需大學畢業或以下，工作經驗由一年至三年不等。

以為見習航空交通管制主任入職條件相當嚴苛？其實並沒有想像中困難！（資料圖片）

多個空缺中，由民航處聘請的見習航空交通管制主任值得大家注意。以為於控制塔工作，學歷便一定相當嚴苛或需要就讀特殊學科要求？其實並不！此職位的入職條件不需大學畢業，只需於文憑試（DSE）或會考及高級程度會考（A-Level）考獲五科3級（最少一科為數學、地理、物理、資訊及通訊科技或航空學），語文要求亦不算太難，只要求英文3級及中文2級。另外亦無需應考綜合招聘考試（CRE），只需在《基本法》測試取得及格成績。以此起薪點來說，門檻實屬不高。

想知此職位還有甚麼條件需乎合？👇👇👇點圖睇公務員職位招聘（機電工程署、破產管理署、民航處、海事處）👇👇👇

+ 23

👇👇👇點圖睇非公務員職位招聘（香港電台、投資推廣署、漁農自然護理署）👇👇👇

+ 18

同場加映：爭崩頭AO/EO現正招聘！JRE聯合招聘考試懶人包 附應考4大注意位

一向搶手的政務主任（AO）及二級行政主任（EO）早前公開招聘。比起其他公務員職位，學位職系除了要應考綜合招聘考試（CRE）及基本法測試（BLT）外，另外亦要應考聯合招聘考試（JRE）及面試。今次將為大家整理JRE試須知懶人包，及分析和CRE試的分別！

👇👇👇點圖睇聯合招聘考試（JRE）懶人包👇👇👇

+ 12

點擊睇全文：爭崩頭AO/EO現正招聘！JRE聯合招聘考試懶人包 附應考4大注意位