常說父親難知少女心事，父女之間聯繫親密關係並不容易。時光倒流回到30年前的日本，當時的女生聽見父親兩個字便感到嫌棄和厭惡，更有流行語形容父女關係誓不兩立。不過最近情況大逆轉，不少年輕女性會跟爸爸一起逛街約會，拍照後更會上傳到社交媒體「炫父」！有電視節目調查了這個現象，街訪時很多女生表示爸爸是她們的結婚理想型，與2、30年前的情況完全相反，到底為什麼會出現這種轉變呢？



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最近電視節目《新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター》製作了日本父女關係變化的特輯，發現父親和女兒的關係在1990年代可以說是處於冰點狀態，而且可以從各種社會現象看出蛛絲馬跡，例如1986年的日本流行語大獎中，銅像得獎句子「亭主元気で留守がいい」代表男人只需在外面努力賺錢，不要經常留在家中，充分表現出男性的家庭地位非常低，而且重播以往街頭訪問片段亦顯示出當時女性多麼討厭父親，一臉嫌棄地說：「腳短禿頭很丟臉」、「光是想到自己的衣服要和爸爸的內褲一起洗便覺得很嘔心」！

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不過近幾年，日本父女的關係卻有180度轉變！越來越多日本少女喜歡在社交媒體上炫耀自己父親的照片，將爸爸年輕時的樣貌和現在的樣子做比較的影片更成為了TikTok熱潮。根據2000年的問卷調查，當時有超過六成女生表示討厭父親，而今年最新的調查數據大反轉，有超過八成女生喜歡父親，不少人更將爸爸視為拍拖結婚的理想型，父女挽著手逛街已經是再正常不過的事！到底為什麼會出現這種轉變？👇👇點擊圖片看原因👇👇

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媒體分析指，2、30年前泡沫時期的價值觀隨著社會進步發生轉變，脫離傳統觀念，加上現在家庭成員的定位不像以前一樣死板，女方可以成為一家的經濟支柱，而男方同樣可以選擇成為「家庭主夫」。曾經討厭父親的那些年輕人也成為新一代父母，他們或許不希望家庭會跟童年的自己重蹈覆轍，所以努力朝著與子女建立像朋友般的親密關係。

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日本年輕女性不但愛炫耀父親，還開始模仿母親年輕時的潮流！透過不斷折疊布料營造蓬鬆效果遮蓋小腿的「泡泡襪」，是1990年代日本辣妹必備單品，當時穿著泡泡襪的少女們現在已經是為人父母的年紀，泡泡襪亦隨著潮流過去而慢慢銷聲匿跡。電視台訪問原宿竹下通襪子專門店時，卻發現這些過氣的泡泡襪居然成為了現今年輕女學生們最搶手的至潮單品，穿著上學已經是最基本做法，有些甚至會配搭便服，相信一班父母看見自己的女兒必定會憶起青春回憶！👇👇👇點擊圖片看日本女高中生之間泡泡襪重新興起的原因👇👇👇

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同場加映：日本復原千年前古人頭骨 男主播驚覺撞樣現場跟「祖先」相認爆笑

早前日本鳥取縣的青谷上寺地遺跡發掘出約1800年前的人類頭骨，考古學家推斷是屬於西元前 300年前移居到日本列島的「彌生人」，並利用DNA和最新技術復原頭骨主人的五官，發現他的樣貌特徵居然非常符合現代日本人！最近有人發現NHK一位男主播和這名原始人長得異常相似，他更親身採訪及報道這單新聞，場面爆笑，網民更直呼「太似了，傻傻分不清」，去全文睇到底佢哋有幾咁似樣！👈🏻👈🏻