左撇子進來！剪刀是永遠的痛　這間日本雜貨店搜羅全球最貼心恩物

一般人對於左撇子的印象，除了比較聰明好像就沒別的了，但其實這天生的習慣，卻讓他們與眾不同。尤其是在日常用品的使用上面。市面上大部分的物品都設計來給右撇子用，因為大部分人都沒想像過，原來左撇子生活有所不便。而日本一間名為「左ききの道具店」的商店，就聽到了左撇子的心聲了！
這間店的老闆就是一個左撇子，他深深了解慣用左手的人的不便，就在市面上搜尋各類專為左撇子設計的產品，供左撇子們選購。「左ききの道具店」中有文具、廚具、生活用品，就連兒童用品都有賣。
「左ききの道具店」的店鋪LOGO非常可愛，是一隻揮著左手的北極熊。老闆表示，在愛斯基摩人的傳說中，所有的北極熊都是左撇子。這個LOGO就是這樣來的。快來看看這間店中熱賣的幾款商品吧。
▼▼▼按圖即睇為左撇子而設的文具用品！！▼▼▼
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身為左撇子的店主人，果然很懂左撇子的心聲啊！這也難怪這裡會被稱為左撇子的天堂了！店主人四處蒐羅的左撇子專用好物，希望能提供身為左撇子的你一個貼心的服務！
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