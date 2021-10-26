近日有連登網民發文，題為「條女好廢好懶點算」，指女朋友持續待業，屢勸無效，形容「女人無上進心都一樣咁難頂」。此文一出便引來網民熱烈討論，其中一位網民留言「講到自己做銀行咁叻豬，連自己條女都養唔起？」更成為火頭！



連登討論區有男民發文，批評女友「好廢好懶」。（《IDOL：The Coup》劇照）

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「叫佢搵工佢就hea我」

發文的連登網民「搖丸的她」表示，自己在銀行任職「trainee」，最近與女友「傾偈成日覺得好似對牛彈琴咁」，他指女友的生活就是「日日都瞓到晏晝12點，再叫個外賣，之後就失蹤幾個鐘唔覆機，我估佢係訓返」。他又批評女友：「成日淨係識錄IG，睇埋啲無腦嘅嘢，又send埋佢隻兔仔啲相俾我！」然而女友卻反駁：「你打份工都唔發達！」這位「連登仔」的遭遇引來不少網民留言回應。

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「連自己條女都養唔起？」

其中一位網民留言嘲笑「講到自己做銀行咁叻豬，連自己條女都養唔起？」成為眾矢之的，「樓主」霸氣回應「點解要養，佢而家殘廢？」獲得不少網民認同。網民「賤種燈神」便表示：「男仔唔搵工，你會唔會話連自己條仔都養唔起？香港女人惡晒就係因為你呢啲人！」

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價值觀、金錢觀有分歧？

「樓主」回應網民時表示：「長期唔返工會同社會脫節，唔係錢唔錢嘅問題，係你做人嘅attitude問題！」事實上，感情沒有對錯，甚至對工作的看法也沒有對錯，有的只是價值觀分別，對事物看法和態度之別。

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