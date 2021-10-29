【萬聖節】每年萬聖節，總有些朋友特別愛扮鬼扮馬、cosplay各種造型應應節。但大家又有沒有發現，每年總會有某些造型特別常見、甚至隨時一街都是同一個模樣？



相信《魷魚遊戲》中工作人員的造型將會隨處可見！（《魷魚遊戲》截圖）

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除了吸血鬼、公主、殭屍和南瓜等經典造型一定會出現每年萬聖節中，另一常見的造型則多數會視乎當年有甚麼熱門劇集或電影而定。以今年為例，Netflix韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，未到萬聖節，不論網上還是市面均已能看見《魷魚遊戲》各角色如工作人員或參賽者的造型衣服可供購買，甚至連貓狗都成為了456或001，不難預料將會成為今年萬聖節的最熱門裝扮熱潮。

而這個現象亦並非今年才有，往年都有不少受影視或動漫人物啟發的裝扮熱潮，你又對它們有沒有印象？

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每年萬聖節Halloween，日本澀谷街頭都會出現大批盛裝打扮的群眾，不過最近一兩年的節日氣氛受疫症影響，部分參加者為免受感染而不外出慶祝，亦有人選擇參加另一個重頭戲「地味萬聖節」活動，利用低成本cosplay日常不起眼的人物和小事，然後透過Twitter分享。今年活動已經開放投稿，不少人選擇圍繞疫情的題材，爆笑又貼地！

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