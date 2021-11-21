各位男生有沒有發現，陰莖都會歪向左邊或者右邊，是否有擔心過，自己的丁丁會不會有先天缺憾？是不是出了甚麼問題？放心！男性泌尿研究博士許藍方表示，男生丁丁歪各一邊屬正常現象，不過也要注意，如果超過某一角度，就要去看醫生！



陰莖歪的角度如果超過某個角度，就要去求醫。（unsplash）

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許藍方在《頂尖事務所》 頻道中指出，陰莖偏左偏右都是正常的，原因曷男生有青春期，陰莖成長時兩邊的海綿體生長速度不一樣，令陰莖在勃起時會偏掉，不過在一個情況之下是安全的。如果情況嚴重，就可能會影響性能力了！

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小於15度屬正常

許藍方指出，歪的角度在15度內，屬於先天性彎曲，不需要特別矯正，小於15度並不會影響男生的性能力、排尿功能、或者不適。然而當彎曲的角度大於30度，就要開始注意了。當超過30度，有些人在勃起或性交過程中，會感覺到疼痛，她建議他們諮詢泌尿科醫生，以免影響正常排尿功能，以及性能力。

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所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。



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