Pornhub教微積分又再爆紅！超正女生助教登場擦黑板引網友暴動

全球成人網站 Pornhub 在男人們的心中擁有多高的地位便不再贅述，不過在玲瑯滿目的各類片型中，仍然有人能出淤泥而不染，就像是最近一位台灣數學老師張旭，便在滿是美麗胴體世界中找到教學道路。以「努力學習」為精神標語的張旭，在他的 Pornhub 數學教材影片中已累計超過 190 萬次觀看，並在平台上排名 685 名，此中，從核心方程式到每集相關約 40 分鐘的教程完全沒有一絲裸露。



事實上，張旭曾便接受台灣媒體採訪就有解釋道，他從 2020 年 5 月就開始在 Pornhub 發布影片，而在這特殊地方做特殊事情的營銷手法非常成功，許多人都註冊了會員成為他的學生。值得一提的是，這位數學老師更補充說道：「我問過自己在那裡可以找到目標族群？例如像是大學生，現在答案已經出來了，那就是成人平台（色色的地方）。」

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不過正持續將學習正途導向大眾的「張旭」，顯然又再度有所不同。日前，在最新上傳的全新題目「轉學考微積分」中，「4:48 秒」突然插入一位正妹幫忙張旭老師擦黑板，不料，原以為只是單純的助教，殊不知轉頭過來身穿「黑色低胸」即刻讓大量網友瞬間暴動，讓大家紛紛喊道：「你這樣讓大家都上車了，說淤泥而不染呢」？

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而正當大家把焦慮神不到這名正妹的身分時，經一查證，原來這位灰奶色頭髮的正妹名為「芸寶」，是一位才剛進入直播圈的新鮮人。而從 Instagram來看，無論是身材或臉蛋都有種天仙的美感，其身材更是魔鬼中的魔鬼。朋友們，看完後你也想開始學數學了嗎？

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