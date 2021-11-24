友情是每個人生命中重要的存在，好朋友可以在你困難無助、或者誤入歧途時拉你一把。最近日本有位犯下盜竊詐騙罪後潛逃的中年男子，某天和友人在家中看電視時，竟然看到自己的照片被公開全國通緝，不知情的朋友大吃一驚，然而他並沒有「大義滅親」，只是說了一句話，便成功讓男子立即乖乖到警署自首。



日本的特殊詐騙事件接連發生，為了盡快捉拿犯人，警方今年11月破天荒於官方網站公開了10名相關罪行的疑犯照片，同時電視台新聞亦播出這些照片通緝。

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其中一名被通緝的63歲逃犯名叫小泉雅夫，來自山梨縣，他早前利用不法手段騙取長者存款，先是扮演市役所的職員，再用假身份從一名80多歲的男性手中盜取信用卡，然後在ATM提取了超過50萬日圓（約港幣3.3萬）。

小泉已經潛逃多個月，但他兩日前（22日）突然現身警署自首，當值警方都大吃一驚。原來他暫住在好朋友的家中，兩人在看電視時，無意間看到自己被全國通緝，好友看到後立即吐槽了一句話，成功讓他乖乖到警署自首！👇👇點擊圖片看他到底說了什麼？👇👇

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小泉雅夫憶述當時正暫住在朋友的家中，他對於自己的照片被公開一事毫不知情。他和好朋友如想在客廳看電視時，新聞突然播出他的照片，殺他一個措手不及，但身旁的好友不但沒有報警和露出厭惡的眼神，反而輕鬆地指著電視向他吐槽了一句「這不就是你嗎！（お前じゃないか）」。

這個舉動雖然沒甚麼大不了，卻讓小泉深受感動，認為自己不能以通緝犯的身份留在好朋友家，不想給朋友添麻煩，於是決定自行到警署自首。這份勇氣亦受到日本網民的讚揚，片段上傳至YouTube不夠一天便有過百萬點擊觀看量。

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