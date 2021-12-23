一到聖誕節無論是朋友定同事，都必定會有交換禮物的頭痛環節，本住不會收到太奇怪禮物的信念，終於捱到同另一半一齊慶祝浪漫的節日moment。豈料一切的好心情都在拆禮物的瞬間戛然而止，皆因據日媒表示原來史上最伏的禮物竟然大部分都是由伴侶送出！



（《スッキリ》截圖）

一講到聖誕節相信大家除了聖誕老人外，還會想到那些堆在聖誕樹下的禮物。雖然無論是朋友、同學、亦或同事間都會有交換禮物的環節，但相信大部分人期待的也是另一半送給自己的驚喜到底是什麼。

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近日日本節目《スッキリ》卻透過針對訪問203名20至39歲未婚女性的街訪和調查發現，原來男友送給她們的聖誕禮物大部分都是自己不喜歡，甚至充滿伏味的東西。近一半受訪者表示，她們都曾在收禮物的時候裝出很開心的反應，更有超過2成的受訪者指自己曾變賣過男友送的聖誕禮物！

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其實無論禮物是否自己喜歡的東西，都是對方對自己的一番心意，很多時候另一半為了送出驚喜，才獨自挑選這份事與願違的禮物。下次若不想這樣的尷尬場面再次出現，不妨事先和另一半暗示自己心儀的禮物，一來不用對方為買什麼而想到焦頭爛額，二來你也不用收到一份要你假裝喜歡的禮物！

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近日有旅居日本多年的土耳其人Ahmad Zak表示，雖然自己認識很多居日的外籍朋友，卻從沒有被日本朋友邀請來家作客，令他覺得自己在日本沒有朋友！此Twitter一出即引來各方網民熱議，也有日本網民解釋，為何日本人不喜歡請朋友回自己家作客的苦衷，竟然都是土地問題惹的誤會？

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