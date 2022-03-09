到底另一半能不能有異性朋友？他身邊的那個「女生朋友」，就真的只是純友誼嗎？關於這個會讓集體女友內心糾結到說不出話來的難題，兩性研究專家Dr.She許藍方博士就點出，其實～這一切都是的問題都來自於它！



有女友就不能有女生朋友？

有交往對象後，到底還可不可以和異性朋友聯絡呢？許藍方博士就說，這算是個千古難題，考驗男生的智慧！不能說有女朋友就不能有女生朋友，到底男女能不能有純友誼，全是建立在「男生女生之間的界線有沒有拿捏好。」

▼▼▼點睇情侶之間的異性純友誼？▼▼▼

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3點分析純友誼

在談戀愛的男女之間，要怎麼樣讓這個異性朋友可以存在，許藍方博士解答，想要維持好朋友關係又不打擾彼此談戀愛，需要從這3點來看：

1. 自己心態要正

對方就真的只是「好朋友」，哥兒們、姊妹這種普通朋友，你自己對異性朋友的心態，一定要這樣。

2. 可以事先告知、坦白從寬

你越躲藏著越不想講，感覺越有鬼，她建議，除了說之外，你也可以介紹給另一半認識，「其實我覺得大部分的女生不是真的這麼小氣，女生會吃醋、恐懼、擔心或害怕，會想要限制你，主要是因為不了解，所以把女生朋友介紹給女朋友認識，也許他們自己變好朋友了。」聰明的男生就可以把女性朋友介紹給女友認識，劃清界線。

3. 信任感很重要

她也特別提到，如果不想介紹她們認識，但至少要讓女友知道這個「女生朋友」的存在，不一定要事事報備，但是男女朋友之間的信任要有，「要讓她安心，你這個人跟女生就是不會怎樣，不要小看女人的第六感！」

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情侶間信任最重要

能不能跟女生好友單獨出門？就許藍方博士的個人立場，她認為這真的是「信任問題」，如果是她見過且認識女生，她也會比較放心讓他們單獨出去，但是！出去要幹嘛也很重要，出去的目的、你們之間的交情、情侶間的信任，有前科的人自然讓人難以信服，畢竟…真的有少部分的男生，就會把紅粉知己當作過渡期的陪伴，所以～有了另一半後是否還能和要好的異性朋友聯絡，全取決於你自己的心態跟你有沒有心要讓對方信任囉！

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】