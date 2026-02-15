2026開工吉日吉時｜蘇民峰4大馬年開工吉日+相沖生肖+4大拜神須知

2026開工吉日吉時｜農曆新年到，各位老闆和打工仔不要忘記在今年2026馬年擇個開工吉日吉時，令各位事業更順遂，升官發財，步步高升！堪輿學家蘇民峰師傅就為大家分析了2026年的開工吉時吉日，各位老闆和打工仔不要錯過了！



堪輿學家蘇民峰師傅(資料圖片)

老闆以及打工仔對於新一年事業運程一定相當關注，而擇個好日開工也是每年必不可少，擇個好日開工能讓新一年事業風生水起，蘇民峰師傅就為大家分析了2026馬年4個最佳開工的吉日吉時，以及當日相沖生肖，如果當日剛好相沖了自身的生肖，就最好另擇吉日開工了。

蘇民峰4大開工吉日吉時2026

開工吉日選擇一：正月初四

開工吉日： 2026年2月20號（星期五）

開工吉時：上午7時至9時、上午11時至下午1時、下午5至11時

當日相沖生肖：羊

*雖然不是吉日，但大部分人都需要在這一天上班

開工吉日選擇二：正月初九

開工吉日： 2026年2月25日（星期三）

開工吉時：上午7時至下午3時、下午5時至7時

當日相沖生肖：鼠

開工吉日選擇三：正月十五

開工吉日： 2026年3月3日（星期二）

開工吉時：上午9時至上午11時、下午1時至3時、下午5至11時

當日相沖生肖：馬

開工吉日選擇四：正月十七

開工吉日： 2026年3月5日（星期四）

開工吉時：上午5時至下午3時、下午5至11時

當日相沖生肖：猴

資料來源：蘇民峰2026馬年運程書

同場加映：開工4步拜神秘笈

第一步：選擇吉時吉日

開工吉日通常由公司負責人或公司管理人員的生肖作參考，要選擇避免與其沖煞的日子。至於在開工吉時方面，建議在午時（上午11點至下午一點）前進行，因為午時前陽氣最旺盛，能為公司帶來正能量及財運。

第二步：祭拜儀式

祭拜儀式一般在公司或商店門口的明亮處進行，擺放供桌與祭品，並由公司負責人或高層人員帶領全體員工參與。

第三步：祝禱與流程

祭拜儀式需準備一對蠟燭、三牲、五果、發糕或蛋糕、甜湯圓（紅豆、綠豆、糖）、三杯酒、三杯清茶，祭祀者，須誠心祝禱，向神明稟告公司名稱、地址及開工吉時，祈求神明保佑公司業務順利。

第四步：派開工利是

開工當天，老闆通常都會準備開工利是派發給員工，並向員工送上新年祝福。