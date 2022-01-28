【農曆新年/虎年/12生肖運程/2022年】新年的重頭戲除了拜年外，又點少得令全屋人都頭痛的大掃除！說到大掃除，有不少人在清潔家居的時候，都習慣性只打掃堆滿雜物或目之所及的地方。然而，沒想到的是那些被你忽略了的小角落，原來會默默地令你衰足成年！



《螢之光》劇照

雖說大掃除的「大」好像很「大」，事實上也不過是一個儀式，讓你把堆積了一整年沒收拾的東西一次過執清，又有誰會真的把家中的東西翻箱倒櫃，清理個乾淨，很多時候都只是「眼不見為乾淨」，把眼前所見的骯髒抹走就是。

👉🏻 👉🏻 👉🏻日本占卜2022「星座+血型」最強運勢排名 兩大星座年頭衰到年尾

然而，你有沒有想過，就是因為自己的懶惰和縱容，讓那些藏在角落裏的小塵埃，在過去的一年裏默默地影響著你，讓你行足成年衰運？台灣命理星座專家小孟老師近日在FB專《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》發帖文，指出每個生肖都有他們獨有的尅星位，若不想未來的一年重蹈過去的覆轍，快看看哪裏是自己家中重點打掃的地方吧！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片放大看：虎年12生肖大掃除必掃位！👇🏻👇🏻👇🏻

+ 8

無論是大掃除還是平日做事，請大家都不要馬虎了事，總以為「眼不見為乾淨」就可以了，但其實很多時候這些小懶惰會在其他地方默默地影響著自己。因此，新的一年就讓我們摒棄這些陋習，讓自己的運勢變得更好吧！

👉🏻 👉🏻 👉🏻替老闆送甜品給女友 女員工驚覺貧富懸殊：一片餅乾是我一餐飯錢

同場加映：蘇民峰虎年12生肖愛情運 催旺桃花飾物指南（虎、兔、龍、蛇篇）

新一年，單身的朋友當然希望盡快出POOL，有另一半的朋友也許會考慮更進一步，又或者想保持一段穩定的感情。今次為大家帶來虎、兔、龍、蛇的流年感情運程、開運飾物、擺設。大家可以做好準備，迎接新一年！如果是虎年的朋友，可以在身上佩帶牛形的飾物，或在家中的東北方放一個牛形擺設；兔年則宜放鼠形飾物。

點擊連結看全文：蘇民峰虎年12生肖愛情運 催旺桃花飾物指南（虎、兔、龍、蛇篇）