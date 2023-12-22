還太歲時間2024｜吉時吉日+還神4大步驟/祭品清單+相沖生肖懶人包

近年尾又是時候還太歲/還神，正所謂「有借有還」，《開罐》今次找來到趙振鴻師傅，為大家講解下年底還太歲/還神吉日以及各個步驟。



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趙振鴻師傅表示，善信年頭到寺廟許願，到每年農曆十二月份，正是還神的時候，以酬謝神恩。不過，善男信女未必知道還神的正確方法，有時會無所適從，但總要是有還神好過無答謝神恩。

還神前先擇個吉日

傳統上的習俗是年頭作福、年尾還神，有人會冬至後還神，因為冬至後開始步入下年的氣，所以從冬至到年卅都可以祭祀，亦有人於尾禡還神，即是農曆十二月十六日。趙師傅表示，還神須在農曆十二月至新年來臨前完成，最好擇一個吉日進行，而且該吉日與自己的生肖不是相衝。於《通勝》看到有「歲德」、「月德」、「天德」、「天月」、「德合」、「三合」及「六合」的日子則適宜還神。

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以下為趙師傅擇的吉日吉時還神日子及相衝的生肖：

還神必備3大祭品

-四個水果

-香燭冥鏹

-拜祭衣紙

很多善信都誤以為還神的食品愈豐富愈好，才能表達誠意，其實一切從簡，誠心表達謝意便可。帶備四個水果，堆砌成品字型(下面三個上面一個)，香燭冥鏹，拜祭衣紙，如果無帶祭品，可以添香油代替。

還太歲/還神上香必知4大步驟

1.開始前先把祭品放在檯上，將衣紙逐層疊成盤形.

2.在寶牒上寫上你的姓名，男的寫善男及名字，女的寫上信女及名字。

3.點上紅燭，稟神時要誠心，向神明報上姓名，還要說些感謝神靈的說話。

4.向神靈鞠躬三次，然後把香插上香爐，多謝保佑這一年來的護蔭、事業順利、財運亨通等，然後拿著衣紙向神靈感謝，保佑一年護蔭，並祈求來年順利，最後把衣紙化掉。

趙振鴻師傅

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